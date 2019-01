ARD Das Erste

ANNE WILL am 27. Januar 2019 um 21:45 Uhr im Ersten:

München (ots)

Streit um Abgaswerte - sind Fahrverbote verhältnismäßig?

Mit ihrer Kritik am Nutzen von Schadstoff-Grenzwerten haben mehr als 100 Lungenärzte den Streit um Diesel-Fahrverbote in dieser Woche neu entfacht. Sie fordern eine Neubewertung von Studien über die Gesundheitsgefahr von Feinstaub und Stickoxiden. Aber Ihre Stellungnahme stößt auch auf großen Widerspruch. Die Seriosität der Aussagen wird bezweifelt. Wer hat Recht? Müssen die Grenzwerte wirklich neu definiert werden? Wie verhältnismäßig sind Fahrverbote?

Zu Gast bei Anne Will:

Steffen Bilger (CDU, Parlamentarischer Staatssekretär beim Bundesminister für Verkehr und digitale Infrastruktur) Annalena Baerbock (Bündnis 90/Die Grünen, Parteivorsitzende) Dieter Köhler (Facharzt für Lungenheilkunde, ehem. Präsident der Gesellschaft für Pneumologie und Beatmungsmedizin) Judith Skudelny (FDP, umweltpolitische Sprecherin der Bundestagsfraktion) Heinz-Erich Wichmann (Epidemiologe und ehem. Direktor des Instituts für Epidemiologie am Helmholtz Zentrum München)

ANNE WILL - politisch denken, persönlich fragen

Pressekontakt:

Dr. Bernhard Möllmann, Presse und Information Das Erste

Tel.: 089/5900-42887, E-Mail: Bernhard.Moellmann@DasErste.de

Presseanfragen an Anne Will:

Bettina Wacker, Tel.: 0177/2321356, E-Mail: bw@wacker-kommuniziert.de

Pressefotos von Anne Will und druckfähiges Bildmaterial zur aktuellen

Sendung (immer montags) unter www.ard-foto.de

Original-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell