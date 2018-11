München (ots) - Fast zehn Jahre sind sie schon ein Ehepaar - jetzt stellt Moderator Kai Pflaume ihre Liebe auf eine harte Probe: Die Schauspielerin Christina Plate und der Moderator Oliver Geissen treten am Freitag bei "Wer weiß denn sowas?" gegeneinander an.

Zuvor messen sich zum Wochenstart die Schauspieler Boris Aljinovic und Andrea Sawatzki an der Seite der Teamkapitäne Bernhard Hoëcker und Elton miteinander.

Am Dienstag wird sich zeigen, welcher der ehemaligen "1, 2 oder 3 Moderatoren" richtig steht, bei der Beantwortung der skurrilen Fragen: Birgit Lechtermann oder Michael Schanze? Am Mittwoch legen sich der "GZSZ"-Schauspieler Maximilian Braun und Blogger Riccardo Simonetti ins Zeug, bevor am Donnerstag die Schauspieler Peter Lohmeyer und Ulrich Noethen möglichst viel Geld für ihre Unterstützer im Publikum erspielen wollen. Dazu müssen die Prominenten auch praktische Alltagsfragen wie diese beantworten:

Was hilft nachhaltig gegen unangenehmen Geruch im Auto? a) alle zwei Minuten den Scheibenwischer betätigen b) Topf mit rohen Farfalle-Nudeln auf den Rücksitz stellen c) in Zitronenöl getränkte Holzwäscheklammer an die Lüftung klemmen

Wer mitspielen und mitgewinnen möchte, kann sich die ARD-Quiz-App unter www.daserste.de/quiz-app kostenlos herunterladen.

"Wer weiß denn sowas?" gibt es jetzt auch als Buch und das ist ähnlich erfolgreich wie das unterhaltsame Wissensquiz im Ersten: Gleich zum Start konnte es sich auf der SPIEGEL-Bestsellerliste (Taschenbuch Sachbuch) platzieren.

Die Woche bei "Wer weiß denn sowas?" vom 19. bis 23. November 2018 im Überblick:

Montag, 19. November - die Schauspieler Boris Aljinovic und Andrea Sawatzki Dienstag, 20. November - die Moderatoren Birgit Lechtermann und Michael Schanze Mittwoch, 21. November - der "GZSZ"-Schauspieler Maximilian Braun und der Blogger Riccardo Simonetti Donnerstag, 22. November - die Schauspieler Peter Lohmeyer und Ulrich Noethen Freitag, 23. November - die Schauspielerin Christina Plate und der Moderator Oliver Geissen

"Wer weiß denn sowas?" ist eine Produktion der UFA SHOW & FACTUAL GmbH im Auftrag der ARD-Werbung für Das Erste. Die Redaktion liegt beim Norddeutschen Rundfunk.

"Wer weiß denn sowas?" im Internet unter www.daserste.de/wer-weiss-denn-sowas

Fotos über www.ard-foto.de

Pressekontakt:

Agnes Toellner, Presse und Information Das Erste

Tel: 089/5900 23876, E-Mail: agnes.toellner@DasErste.de

bibo Loebnau, Die Agentur Anke Lütkenhorst GmbH

Tel: 0221/952 9080, E-Mail: kontakt@dieagentur-gmbh.de

Original-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell