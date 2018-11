München (ots) - Mehrheit von 71 Prozent stimmt für das Laufenlassen der Täter - 2,85 Millionen Zuschauer sehen Auftakt zu 18 neuen Episoden.

Am gestrigen Montag haben die Zuschauerinnen und Zuschauer im Ersten erstmals Gelegenheit gehabt, über den Ausgang einer Folge des Serienklassikers "Großstadtrevier" zu entscheiden. Exakt 48.043 Zuschauer machten mit - und votierten mit großer Mehrheit dafür, die strafbare Handlung von Angehörigen geprellter Hamburger Wohnungseigentümer durch die Kiez-Polizisten nicht zu ahnden, sondern sie entkommen zu lassen. Ist das gerecht? 71 Prozent der per Telefon oder ARD Quiz App abgegebenen Stimmen sagen Ja. Die interaktive Episode "Eine Frage der Gerechtigkeit" ist Teil der ARD-Themenwoche Gerechtigkeit.

Die gestrige Folge war der Auftakt zu 18 neuen Episoden "Großstadtrevier", montags um 18:50 Uhr im Ersten. 2,85 Millionen Zuschauer erlebten sie am Bildschirm. Das entspricht einem Marktanteil von 11,5 Prozent. Letztmals hatte vor acht Jahren ein Staffelstart der beliebten Polizeiserie einen höheren Marktanteil.

Frank Beckmann, ARD-Koordinator Vorabend: "Mit dem großen Interesse an der Abstimmung - auch in der ARD Quiz App - zeigt Das Erste erneut, wie sich klassisches Fernsehen und Online-Welt sinnvoll ergänzen können. Mich freut besonders, dass dieses innovative Projekt mit unserer Traditionsserie 'Großstadtrevier' geglückt ist, die zudem einen erfolgreichen Staffelstart feiern konnte - Gratulation und weiter so!"

"Großstadtrevier" wird produziert von der Letterbox Filmproduktion (Produzentin: Kerstin Ramcke, ausführende Produzentin: Dr. Claudia Thieme) im Auftrag der ARD-Werbung und der ARD für Das Erste. Die Redaktion hat Franziska Dillberger (NDR), Executive Producerin ist Diana Schulte-Kellinghaus (NDR).

"Großstadtrevier", 18 neue Folgen, montags um 18:50 Uhr

Im Internet unter www.DasErste.de/revier

Fotos bei ard-foto.de

