München (ots) - Die Große Koalition sucht einen Weg aus der Krise. Während sich in der Union gleich mehrere Kandidaten für die Merkel-Nachfolge an der Parteispitze bewerben, will die SPD ihre Neuausrichtung durch ein Debattencamp vorantreiben. In welche Richtung entwickelt sich die CDU nach Merkels Verzicht auf den Parteivorsitz? Kann die SPD in der Regierung wieder an Profil gewinnen? Und schafft die Große Koalition einen Neuanfang?

Zu Gast bei Anne Will:

Andrea Nahles (SPD), Parteivorsitzende und Fraktionsvorsitzende im Bundestag Peter Altmaier (CDU), Bundesminister für Wirtschaft und Energie Jürgen Trittin (Bündnis 90/Die Grünen), Mitglied des Bundestages Ursula Münch, Politikwissenschaftlerin Christoph Schwennicke, Chefredakteur des "Cicero"

ANNE WILL - politisch denken, persönlich fragen

