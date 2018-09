München (ots) - Seit 21. August 2018 laufen unter der Regie von Roland Suso Richter ("Spiegel-Affäre", "Mogadischu", "Die Diplomatin - Jagd durch Prag") in Tschechien die Dreharbeiten zum vierten Film der TV-Reihe "Die Diplomatin - Prager Nächte" (AT).

Natalia Wörner als Karla Lorenz überzeugte bereits in den drei vorherigen Filmen als Diplomatin, die im internationalen Einsatz agiert, sich in schwierigen Fällen beweisen muss und dabei immer ihren moralischen Prinzipien folgt. Als deutsche Botschafterin in Prag trägt sie viel Verantwortung und muss sich sicher auf dem diplomatischen Parkett bewegen. Das fällt der unkonventionellen Karla Lorenz nicht immer leicht.

Zum festen Cast gehören neben Natalia Wörner erneut Maren Kroymann, Jannik Schümann und Michael Ihnow. In Episodenhauptrollen spielen Alexander Beyer, Jean-Yves Berteloot, Jeanne Tremsal, Johannes Meister, Anna-Lena Schwing, François Goeske, Kai Scheve, Birge Schade, u.a. Das Drehbuch stammt von Christoph Busche, die Kamera führt Max Knauer. Die Dreharbeiten finden bis Mitte September in Tschechien statt.

Zum Inhalt:

In einem Prager Krankenhaus ringt eine 17-jährige deutsche Touristin nach einer Gewalttat um ihr Leben. Botschafterin Karla Lorenz ist in einem Dilemma: Ausgerechnet der Sohn der französischen Botschafterfamilie wird verdächtigt. Mutter Margo ist gut mit Karla befreundet. Dass der 18-jährige Philippe zu einer Jugendgruppe gehört, die mehrere junge Frauen misshandelt haben soll, kann sich Karla nicht vorstellen. Und Kommissar Horava scheitert bei seinen Ermittlungen an der "diplomatischen Immunität" des Jungen. Philippes Vater nutzt das aus, um die Untersuchungen zu behindern. Es gibt aber auch andere Verdächtige. Gegen politische Widerstände versucht Karla bald selbst, die Wahrheit herauszufinden.

"Die Diplomatin- Prager Nächte" (AT) ist eine Produktion der UFA FICTION im Auftrag der ARD Degeto für Das Erste. Für die Redaktion zeichnen sich Claudia Luzius (ARD Degeto) und Sascha Schwingel (ARD Degeto) verantwortlich. Produzenten sind Markus Brunnemann und Christian Rohde, Producerin ist Alena Jelinek (UFA FICTION).

Foto über www.ard-foto.de

Pressekontakt:

ARD Degeto, Ariane Pfisterer

Tel.: 069 1509 - 331

E-Mail: ariane.pfisterer@degeto.de



UFA FICTION, Janine Friedrich

Tel: 0331 706 03 75

E-Mail: janine.friedrich@ufa.de

Original-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell