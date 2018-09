München (ots) - Der Gesundheitsminister wirbt für eine Neuregelung der Organspende: Jeder Deutsche soll Spender sein - wenn er nicht ausdrücklich widerspricht. In Deutschland warten rund 10.000 Menschen auf ein Spenderorgan, die Zahl der Spender lag 2017 aber bei nur rund 800 - der niedrigste Stand seit 20 Jahren. Kann die Widerspruchslösung die Spendenbereitschaft der Deutschen erhöhen? Inwieweit greift der Staat mit dieser Regelung in die Persönlichkeitsrechte seiner Bürger ein? Und was muss sich grundlegend am Organspende-System ändern?

Karl Lauterbach (SPD, stellvertretender Fraktionsvorsitzender) Eckart von Hirschhausen (Arzt, Kabarettist und Autor) Wolfgang Huber (Theologe) Ivan Klasnic (Ex-Fußballprofi, der mit einer Spenderniere lebt) Alexandra Manzei (Gesundheitssoziologin) Anita Wolf (gab Organe ihres Mannes zur Spende frei)

ANNE WILL - politisch denken, persönlich fragen

