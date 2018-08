"hart aber fair" am Montag, 3. September 2018, 21:00 Uhr, live aus Köln

München (ots) - Moderation: Frank Plasberg

Das Thema: Wir Kreuzfahrer und Billigflieger - wer zahlt den Preis für den Massen-Tourismus?

Die Gäste: Dirk Schümer (Europakorrespondent "Die Welt", lebt in Venedig) Manuel Andrack (Autor und Journalist) Sweelin Heuss (Sprecherin von Greenpeace e.V.) Matthias Distel alias "Ikke Hüftgold" (Party-Schlagersänger) Karl Born (ehem. Vorstandsmitglied von TUI; Professor für Tourismusmanagement an der Hochschule Harz) Matthias Morr (Journalist; Gründer des YouTube-Kanals "Schiffstester")

Früher Geheimtipp, heute überlaufen: Kaum ein Fleck auf Erden ist vor dem modernen Tourismus sicher. Zerstören wir mit Bettenburgen und rußenden Kreuzfahrtschiffen all das, was noch schön ist? Oder geht das auch: Die Welt bereisen und sie erhalten?

