München (ots) - Die Halbfinals bei der Fußball-Weltmeisterschaft 2018 in Russland sind vergeben: Das Erste überträgt live am kommenden Dienstag, 10. Juli 2018 die Begegnung Frankreich gegen Belgien. Die Equipe Tricolore setzte sich im Viertelfinale klar gegen die Mannschaft aus Uruguay durch und hat damit deutliche Titelansprüche angemeldet. Die Belgier schafften eine Sensation und warfen Rekord-Weltmeister Brasilien aus dem Turnier. Das Duell der beiden europäischen Nachbarländer verspricht Hochspannung bis zum Schluss. Matthias Opdenhövel und Alexander Bommes moderieren die Partie live aus Baden-Baden ab 18:50 Uhr, unterstützt von den ARD-Experten Thomas Hitzlsperger und Hannes Wolf. Reporter im Stadion in St. Petersburg ist Steffen Simon. Im Anschluss ab 22:30 Uhr präsentieren Micky Beisenherz und Jörg Thadeusz eine weitere Ausgabe des "WM Kwartira".

