"hart aber fair" am Montag, 26. Februar 2018, um 21:00 Uhr, live aus Berlin

München (ots) - Moderation: Frank Plasberg

Das Thema:

Merkels neue Mannschaft - sieht so Erneuerung aus?

Die Gäste:

Thomas Oppermann, SPD, Vizepräsident des Deutschen Bundestages

Nicola Beer, FDP, Generalsekretärin

Markus Feldenkirchen, SPIEGEL-Journalist

Thomas M. Stein, Musikmanager

Die Kanzlerin benennt ihr Team - und bereitet ihr Erbe vor. Schafft diese GroKo noch einmal einen neuen Aufbruch? Mit frischen Köpfen und Ideen für die müden Volksparteien? Oder heißt es weiter: Politik von Alten - für die Alten?

