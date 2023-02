Diakonie Katastrophenhilfe

Presseeinladung und Terminhinweis (9. Februar 2023) - Ein Jahr Krieg in der Ukraine: Bilanz der Hilfsmaßnahmen und der humanitären Lage

Berlin (ots)

Ein Jahr nach dem Angriff auf die Ukraine ziehen die Diakonie Katastrophenhilfe, Brot für die Welt und Diakonie Deutschland eine Bilanz des ersten Kriegsjahres. Von der humanitären Nothilfe in der Ostukraine über Bargeldhilfen in Polen bis hin zu vielen Hilfsangeboten für Geflüchtete in Deutschland wurden von den drei Organisationen gemeinsam Hilfen umgesetzt, die in ihrem Umfang historisch sind.

Knapp 68 Millionen Euro konnte die Diakonie Katastrophenhilfe bisher an Spenden verbuchen. Die enorme Spendenbereitschaft in Deutschland hat umfangreiche Hilfsprojekte in der Ukraine, zehn Nachbarländern und in Deutschland ermöglicht. Über die bisher geleistete Hilfe, die humanitäre Lage und anstehende Herausforderungen berichten wir in unserer digitalen Pressekonferenz.

Wir laden herzlich ein:

Digitale Pressekonferenz

am Donnerstag, 09. Februar 2023, 10:00 Uhr, via Zoom, mit:

Dr. Dagmar Pruin,

Präsidentin der Diakonie Katastrophenhilfe und Brot für die Welt

Ulrich Lilie,

Präsident Diakonie Deutschland

Martin Keßler,

Direktor der Diakonie Katastrophenhilfe, zugeschaltet via Zoom aus der Ukraine.

Zur Weiterleitung des Zoomlinks bitten wir um Anmeldung bis zum 8. Februar um 18 Uhr unter pressestelle@diakonie.de

Frau Pruin, Herr Lilie und Herr Keßler stehen vor und nach der Pressekonferenz bis 12 Uhr für Interviews zur Verfügung.

Anfragen bitte via Mail an:

Tommy Ramm

Pressesprecher Diakonie Katastrophenhilfe

Tel.: 030 65211 1225, Mobil 0162-2553859

tommy.ramm@diakonie-katastrophenhilfe.de

Verena Götze

stellv. Pressesprecherin Diakonie Deutschland

Tel: 030 65211 1780, Mobil 0173-2549733

pressestelle@diakonie.de

