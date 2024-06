Unternehmertum & Start-up Spirit am MCI

Innsbruck (ots) - MCI gewinnt BMDA Significant Impact Award 2024 | Förderung nachhaltiger Entwicklung ausschlaggebend Good News am MCI: Aufgrund der beispielgebenden Integration von Nachhaltigkeitsprinzipien in den Arbeits- und Studienalltag und dem Erhalt des UNESCO Chairs in Futures Capability for Innovation and Entrepreneurship, ...

mehr