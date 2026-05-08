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Kölner Stadt-Anzeiger

Ford steigert Anteil an Elektroautos - Ford-Chef: Bestelldaten zeigen, dass der Trend sich fortsetzt

Köln (ots)

Der Kölner Autobauer Ford profitiert von der gestiegenen Nachfrage nach vollelektrischen Autos. Insgesamt hat Ford im April 5148 Personenkraftwagen in Deutschland verkauft, wie ein Ford-Sprecher dem "Kölner Stadt-Anzeiger" (Donnerstag-Ausgabe) sagte. Davon waren dem Sprecher zufolge bereits mehr als 40 Prozent rein elektrisch angetriebene Fahrzeuge. "Schon der März zeigte einen Anstieg der Verkaufszahlen für unsere elektrischen Modelle auf über 30 Prozent, im April konnten wir das nochmals auf 40 Prozent steigern, und unsere Bestelldaten zeigen, dass sich dieser Trend fortsetzen wird", sagte der Ford-Chef für Deutschland, Österreich und die Schweiz, Christoph Herr, der Zeitung.

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Telefon: 0221 224 2080

Original-Content von: Kölner Stadt-Anzeiger, übermittelt durch news aktuell

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