Kölner Stadt-Anzeiger

Chef der Jungen Liberalen in NRW hält Wiederwahl-Plan von Parteivorsitzendem Dürr für "respektlos"-"Ankündigung hätte besser zum ersten April gepasst"

Köln (ots)

Der Chef der Jungen Liberalen in NRW, Torben Hundsdörfer, hat den Plan von FDP-Chef Christian Dürr und Generalsekretärin Nicole Büttner, sich zur Wiederwahl zu stellen, scharf kritisiert. "Christian Dürr ist nicht der richtige FDP-Bundesvorsitzende", sagte der Landesvorsitzende der FDP-Jugendorganisation dem "Kölner Stadt-Anzeiger" (Dienstag-Ausgabe). Der Rücktritt des Bundesvorstandes sei richtig. "Dass sich Dürr und Büttner zur Wiederwahl stellen möchten, halte ich für respektlos. Eine solche Ankündigung hätte besser zum ersten April gepasst", urteilte er. Die Partei brauche jetzt "den langersehnten Neuanfang, um endlich Antworten auf die Frage zu finden, mit welchen konkreten Themen und wie wir das Comeback schaffen werden". Nach dem Aus der Ampel habe die FDP mehr als ein Jahr lang Zeit gehabt, "aus Fehlern zu lernen, enttäuschte Wähler um Verzeihung zu bitten und die FDP inhaltlich neu aufzustellen. Dem ist die Parteiführung um Christian Dürr und Nicole Büttner nur mangelhaft nachgekommen."

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