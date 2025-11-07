Kölner Stadt-Anzeiger

Grüne Jugend in NRW fordert stärkere Abgrenzung von Wüsts CDU - Kritik am Sicherheitspaket

Köln. Die Grüne Jugend in NRW hat ihre Mutterpartei aufgefordert, sich stärker vom Koalitionspartner CDU abzugrenzen. "Geräuschlose Koalitionen sind immer ein Vorteil für die größeren Partner mit der Kommunikationsmacht des Ministerpräsidenten", sagte Landessprecherin AslÄ± Baskas dem "Kölner Stadt-Anzeiger" (Freitag-Ausgabe). "Wir müssen das eigene Profil stärken. Das geht nicht ohne eine stärkere Abgrenzung zur CDU", fügte sie hinzu. Das Sicherheitspaket, das Schwarz-Grün nach dem Anschlag verabschiedet hatte, habe Zweifel hinterlassen, wo die Grünen "in menschenrechtspolitischen Fragen" stünden. Co-Landessprecher Björn Maue sagte: "Gerade in einer Koalition mit der CDU braucht es Haltung und den Mut, Grenzen zu ziehen."

