PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Storys
Folgen
Keine Story von Kölner Stadt-Anzeiger mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kölner Stadt-Anzeiger

Grüne Jugend in NRW fordert stärkere Abgrenzung von Wüsts CDU - Kritik am Sicherheitspaket

Köln (ots)

Köln. Die Grüne Jugend in NRW hat ihre Mutterpartei aufgefordert, sich stärker vom Koalitionspartner CDU abzugrenzen. "Geräuschlose Koalitionen sind immer ein Vorteil für die größeren Partner mit der Kommunikationsmacht des Ministerpräsidenten", sagte Landessprecherin AslÄ± Baskas dem "Kölner Stadt-Anzeiger" (Freitag-Ausgabe). "Wir müssen das eigene Profil stärken. Das geht nicht ohne eine stärkere Abgrenzung zur CDU", fügte sie hinzu. Das Sicherheitspaket, das Schwarz-Grün nach dem Anschlag verabschiedet hatte, habe Zweifel hinterlassen, wo die Grünen "in menschenrechtspolitischen Fragen" stünden. Co-Landessprecher Björn Maue sagte: "Gerade in einer Koalition mit der CDU braucht es Haltung und den Mut, Grenzen zu ziehen."

Ksta.de/1144604

Pressekontakt:

Kölner Stadt-Anzeiger
Newsdesk
Telefon: 0221 224 2080

Original-Content von: Kölner Stadt-Anzeiger, übermittelt durch news aktuell

Alle Storys
Folgen
Keine Story von Kölner Stadt-Anzeiger mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Story
Themen in dieser Story
Weitere Storys: Kölner Stadt-Anzeiger
Weitere Storys: Kölner Stadt-Anzeiger
Alle Storys Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren