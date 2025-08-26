Kölner Stadt-Anzeiger

Landesrechnungshof NRW wegen teuren Kunstwerks in der Kritik - Wandteppich kostete 135.000 Euro

Gerade erst sorgte der Landesrechnungshof Nordrhein-Westfalen für Aufsehen, weil Präsidentin Brigitte Mandt in ihrem Jahresbericht unter anderem eine teure Kaffeemaschine bei der Polizei kritisierte. Nun sieht sich die Behörde selbst Vorwürfen ausgesetzt, wie der "Kölner Stadt-Anzeiger" (Dienstagausgabe) berichtet. Vor wenigen Wochen wurde ausgerechnet im Neubau des Rechnungshofs in Düsseldorf ein Kunstwerk enthüllt, dass nicht gerade günstig war: 135.000 Euro ließ sich der landeseigene Bau- und Liegenschaftsbetrieb (BLB) das Auftragswerk der Kölner Künstlerin Astrid Klein kosten. Es handelt sich um eine Art blauen Wandteppich mit LED-Elementen.

Grünen-Haushaltsexperte Simon Rock sagte dem "Kölner Stadt-Anzeiger": "Dass Frau Mandt von allen Ressorts zu Recht Sparsamkeit einfordert, gleichzeitig aber ein Kunstwerk von mehr als 135.000 Euro für den eigenen Landesrechnungshof mit ausgesucht hat, wirft angesichts der angespannten Haushaltslage Fragen auf."

