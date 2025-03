Kölner Stadt-Anzeiger

Testphase für neue Beleuchtung am Kölner Dom - Regelbetrieb ab Ostern - 800 LED-Lampen an der gesamten Kathedrale

Köln. (ots)

Für die ab Ostern geplante neue Beleuchtung des Kölner Doms läuft die Erprobungsphase. Wie der "Kölner Stadt-Anzeiger" berichtet, war der Testbetrieb in dieser Woche zu sehen. 800 LED-Lampen an der gesamten Außenhaut an der Kathedrale führen zu einer Nachtansicht in bisher nicht gekannter Räumlichkeit und Plastizität - bis hinauf zu den Turmspitzen in 157 Metern Höhe. Nach Angaben der Dombauhütte soll die Umstellung von Halogen- auf LED-Technik zu einer Energie-Einsparung von bis zu 70 Prozent führen. Das neue Beleuchtungskonzept stammt von der Firma "Licht Kunst Licht" (Bonn/Berlin) und wird in Abstimmung mit der Stadt Köln, der Dombauhütte und der Rheinenergie realisiert.

