NRW-CDU-Politiker warnt vor Ankunft von Assads Folterknechten in Deutschland - Ziemiak: Nicht naiv sein

Der Generalsekretär der NRW-CDU, Paul Ziemiak, warnt davor, dass unter neu ankommenden Flüchtlingen aus Syrien auch Folterknechte des Assad-Regimes sein könnten. "Es ist nicht auszuschließen, dass diese selbst für schlimmste Verbrechen verantwortlich sind", sagte der Bundestagsabgeordnete aus Iserlohn dem "Kölner Stadt-Anzeiger" (Dienstag-Ausgabe). Sicherheitsexperten würden davor warnen, "zu naiv mit einigen zu sein, die in den nächsten Wochen aus Syrien nach Deutschland kommen werden", so Ziemiak. Die Lage in Syrien sei "volatil", berge aber eine Chance für den Aufbau eines stabilen Landes. "In den nächsten Tagen und Wochen wird sich entscheiden, ob die syrische Bevölkerung eine selbstbestimmte Zukunft haben wird oder ob es in zu einem neuen Bürgerkrieg kommt", erklärte Ziemiak.

