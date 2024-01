Kölner Stadt-Anzeiger

NRW-SPD-Fraktionschef Jochen Ott bedauert Wechsel des Düsseldorfer Ex-OB Thomas Geisel zu "Bündnis Sahra Wagenknecht" - "Stellt sich damit ins Abseits"

Köln. (ots)

Der Fraktionschef der SPD im NRW-Landtag, Jochen Ott, hat sich überrascht vom Wechsel des ehemaligen Düsseldorfer Oberbürgermeisters und SPD-Politikers Thomas Geisel gezeigt. Geisel schließt sich der Partei "Bündnis Sahra Wagenknecht" an und will für die Europawahl kandidieren. "Ich habe als Kölner SPD-Chef mit dem Düsseldorfer Oberbürgermeister gut zusammengearbeitet", sagte Ott dem "Kölner Stadt-Anzeiger" (Freitag-Ausgabe). "Deshalb bedaure ich natürlich diesen Schritt. Ich vermute, er hat schlicht Langeweile und braucht etwas zu tun. Insofern muss er wissen, dass er sich damit bei einer großen Mehrzahl an Menschen ins Abseits stellt." Einen Abgang von weiteren SPD-Politikern befürchtet Ott nicht.

https://www.ksta.de/politik/nrw-politik/thomas-geisel-ex-ob-von-duesseldorf-schliesst-sich-partei-von-sahra-wagenknecht-an-712753

