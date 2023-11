Kölner Stadt-Anzeiger

Nach Kurschus-Rücktritt: Ex-Verfassungsrichter Bertrams verlässt Kirchenleitung

Protest gegen "erschreckende Lieblosigkeit und Kälte an der Spitze der EKD und in den eigenen Reihen vor Ort"

Köln. Als Konsequenz aus dem Rücktritt der EKD-Ratsvorsitzenden und Präses der Evangelischen Kirche von Westfalen, Annette Kurschus, gibt es weitere Bewegung an der Spitze der Landeskirche. Der frühere Präsident des NRW-Verfassungsgerichtshofs, Michael Bertrams, erklärte mit sofortiger Wirkung seinen Rückzug aus der Kirchenleitung, der er als nebenamtliches Mitglied seit 2012 angehört hatte. Dies berichtet der "Kölner Stadt-Anzeiger" (Dienstag-Ausgabe). Kurschus sei "einem nicht gerechtfertigten Vertrauensentzug, verbunden mit einer erschreckenden Lieblosigkeit und Kälte an der Spitze der EKD und in den eigenen Reihen vor Ort zum Opfer gefallen", heißt es in einem Schreiben Bertrams' an die Kirchenleitung, das der Zeitung vorliegt. Mit ihrer Rücktrittserklärung habe sie "unserer Kirche noch einmal vor Augen geführt, was für eine Präses und Ratsvorsitzende sie war: ein integrer und mitfühlender Mensch, eine glaubwürdige Verkünderin der Frohen Botschaft, eine Theologin und Predigerin von einem Niveau, wie es in Deutschland nicht oft anzutreffen ist", so Bertrams weiter. Ohne Kurschus an der Spitze der Kirchenleitung wolle er nicht länger Mitglied dieses Gremiums sein.

