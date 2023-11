Kölner Stadt-Anzeiger

Angeschossener mutmaßlicher Ladendieb aus Gummersbach außer Lebensgefahr

Köln/Gummersbach (ots)

Ein am Dienstag in Gummersbach von Polizisten angeschossener 30-jähriger Mann ist außer Lebensgefahr. Dies erfuhren "Kölner Stadt-Anzeiger" und "Kölnische Rundschau" (Donnerstag-Ausgaben) am Mittwochmorgen aus Sicherheitskreisen. Am Dienstag hatte es geheißen, der Mann sei in kritischem Zustand. Auf den mutmaßlichen Ladendieb hatten mehrere Beamte Schüsse abgegeben, nachdem dieser mit einem Messer einen Polizisten verletzt haben soll. Die Polizei hatte den Mann überprüfen sollen, nachdem diesem ein Ladendiebstahl vorgeworfen worden war. Dabei kam es zu einer Auseinandersetzung, während der der 30-Jährige auf mehrere Polizisten zulief. Diese gaben dann mehrere Schüsse ab und verletzten so auch einen unbeteiligten Passanten. Dieser erlitt nach Informationen der Zeitungen einen Oberschenkeldurchschuss.

Original-Content von: Kölner Stadt-Anzeiger, übermittelt durch news aktuell