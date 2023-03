Kölner Stadt-Anzeiger

DBG-Chefin verteidigt Streiks und hohe Tarifforderungen -"In Krisen werden die Reichen immer reicher"

Köln (ots)

Die DGB-Vorsitzende Yasmin Fahimi hat die Forderungen der Gewerkschaften nach deutlichen Lohn- und Gehaltserhöhungen verteidigt. Der Vorwurf, die Gewerkschaften hätten Maß und Mitte verloren, sei "natürlich völliger Unsinn", sagte Fahimi im "Wochentester"-Podcast von "Kölner Stadt-Anzeiger" und "RedaktionsNetzwerk Deutschland" (RND) im Gespräch mit den Moderatoren Wolfgang Bosbach und Christian Rach. "In allen Krisen erleben wir immer wieder, dass Zurückhaltung, Zurückhaltung, Zurückhaltung und gemeinsame Verantwortung verlangt wird. Am Ende dieser Krisen sieht es dann immer so aus, dass die Reichen immer reicher werden und die ganze Chose die Beschäftigten bezahlt haben. Das kann so nicht weitergehen", erklärte die DGB-Chefin. In der Phase der hohen Inflation dürften "die Beschäftigten nicht hinten runterfallen".

Die Zusammenarbeit von Verdi und "Fridays for Future" beim Streik am Freitag nannte Fahimi "nachvollziehbar". "Es ist so, dass es im Verkehrsgewerbe, also insbesondere im ÖPNV, ein gemeinsames Interesse von Verdi und Fridays for Future gibt, dass es einen massiven Ausbau des Öffentlichen Nahverkehrs gibt." Das sei der Grund für gemeinsame Aktivitäten. "Ansonsten hat Fridays for Future mit unseren Streiks nichts zu tun."

Fahimis Aussagen sind ab Freitag, 7 Uhr, zu hören im Podcast "Die Wochentester" mit Wolfgang Bosbach und Christian Rach auf ksta.de/podcast. Der Podcast ist außerdem abrufbar über Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music, Audio Now, Deezer und Podimo.

Original-Content von: Kölner Stadt-Anzeiger, übermittelt durch news aktuell