Zwei Drittel der Band AnnenMayKantereit leben jetzt in Berlin -"Wollten einfachmal woanders hin"

Köln (ots)

Sänger Henning May lebt schon eine Weile in Berlin, jetzt hat es auch Schlagzeuger Severin Kantereit von der Kölner Band AnnenMayKantereit in die Hauptstadt verschlagen. "Ich habe mit Henning sieben Jahre in Köln in einer WG gewohnt. Wir wollten beide einfach mal woanders hin. Da war Berlin die erste Wahl, zumal die Stadt auch musikalisch interessant ist", berichtet Kantereit im Podcast "Talk mit K des "Kölner Stadt-Anzeiger". Gitarrist Christopher Annen lebt nach wie vor in Köln und hat auch keine Umzugspläne. "Ich fühle mich sehr wohl hier", sagt er. Köln biete "den Freundeskreis, die Familie und den Rhein". Alleine fühle er sich nicht. "Ein bisschen weh tut es schon, dass wir uns als Band jetzt nur noch zwei Wochen im Monat sehen. Aber ich bin öfters mal in Berlin, die beiden sind ganz viel hier. Alle zwei Tage zoomen wir. So sehr habe ich beiden jetzt noch nicht vermisst, als dass ich hinterher ziehen müsste." "Unsere Homebase ist Köln", bekräftigt Kantereit. "Auch unser Proberaum ist hier, mit dem wir sehr glücklich sind und wo wir unser neues Album aufgenommen haben." Sein Studio habe er jetzt zwar in Berlin. "Aber vermutlich werde ich irgendwann auch wieder nach Köln zurückkommen."

Link zum Podcast: https://www.ksta.de/podcast/talk-mit-k/annenmaykantereit-aus-koeln-es-gibt-so-viele-krasse-frauen-die-musik-machen-475720

