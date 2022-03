Kölner Stadt-Anzeiger

Falk Schnabel wird neuer Kölner Polizeipräsident von Köln

Köln/Düsseldorf. (ots)

Der Jurist Der Jurist Falk Schnabel wird neuer Polizeipräsident von Köln. Das bestätigte das NRW-Innenministerium dem "Kölner Stadt-Anzeiger" auf Anfrage. Schnabel bringe alle Voraussetzungen mit, die ein Kölner Polizeipräsident brauche, sagte NRW-Innenminister Herbert Reul am Dienstag der Zeitung: "Als ehemaliger Chef der Staatsanwaltschaft Düsseldorf und erfolgreicher Polizeipräsident einer Großbehörde ist er ein herausragender Sicherheits- und Verwaltungsexperte. Er kennt nicht nur das Rheinland, sondern hat zudem das richtige Gespür für seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, aber auch für die Belange der Bürgerinnen und Bürger. Bei ihm weiß ich das Polizeipräsidium Köln mit mehr als 5000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in guten Händen", so der CDU-Politiker.

Schnabel wird Nachfolger von Uwe Jacob, der am 31. Januar 2022 in Pension gegangen ist. Der 52-Jährige war seit 2020 Polizeipräsident in seiner Heimatstadt Münster. Dort habe er "vieles angepackt und bewegt", sagte Reul. Zuvor hatte Schnabel die Staatsanwaltschaft in Düsseldorf geleitet.

