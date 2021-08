Kölner Stadt-Anzeiger

NRW-Ministerin Scharrenbach: Wiederaufbau soll in fünf Jahren abgeschlossen sein

NRW-Bauministerin Ina Scharrenbach hat angekündigt, dass die Beseitigung der Flutschäden in NRW nach fünf Jahren abgeschlossen sein soll. "Wir haben das Ziel, dass die Schäden bis 2026 beseitigt sind", sagte die CDU-Politikerin dem "Kölner Stadt-Anzeiger" (Mittwoch-Ausgabe). Scharrenbach setzt darauf, dass der Wiederaufbau zu einem Schub bei der energetischen Gebäudesanierung führen wird. "Wir hatten nach den Überflutungen ganz häufig Öl im Wasser, weil die Häuser mit alten Heizungen betrieben wurden", sagte die Bauministerin. In NRW gebe es noch rund 80.000 Ölheizungen, die älter als 30 Jahre seien. "Ich gehe davon aus, dass ein gewisser Anteil in den betroffenen Gebieten gestanden hat und durch die Flut zerstört wurde. Jetzt haben wir die Chance, die Häuser mit klimaneutraler Technik wie Photovoltaik und anderen Energieträgern auszurüsten". Mit dem Wiederaufbau sollten die Gebäude "direkt fit für 2050" werden, sagte Scharrenbach.

