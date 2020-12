Children of Elysium

Ode To Joy 2020

Wir feiern dieses Jahr 250-jähriges Beethoven-Jubiläum! Born in Bonn und später schaffend in Wien komponierte Ludwig van Beethoven zahlreiche Symphonien, die uns bis heute FREUDE schenken. Darunter unsere offizielle Europa-Hymne, die berühmte 9. Symphonie "Ode an die Freude".

Auch ich bin in Bonn geboren und habe im Zuge des Bandprojekts "CHILDREN OF ELYSIUM"gemeinsam mit DJ Raphael Topas Beethoven eine "ODE TO JOY 2020"zum Geburtstag gewidmet. HAPPY BIRTHDAY BEETHOVEN! Statt weiteren Geschenken an Ludwig werden die Track-Erlöse vollumfänglich für den guten Zweck an Künstler, die aufgrund der Pandemie nicht auftreten können sowie Kinder, die es aufgrund von Gewalt alles andere als paradiesisch haben, gespendet (->Initiative Musik, Music for Relief #GlobalOdeToJoy, UNICEF). Let's spread some JOY! #JOY2020

Hintergrundinformationen:

Corona-Virus, brennende Flüchtlingscamps, Proteste in Belarus, und dann wäre da auch noch eine außergewöhnliche US-Präsidentschaftswahl, die Liste der Krisenherde2020ist lang, und ich könnte sie fortführen. Als große Verfechterin des europäischen Konstrukts bin ich der tiefen Überzeugung, dass wir die Probleme unserer Zeit nur europäisch bewerkstelligen können und uns hierfür auch einsetzen sollten. Längst ist die EU keine reine Wirtschafts-, sondern eine Wertegemeinschaft. Werte, die aktuell durch den noch bis Ende des Jahres andauernden EU-Ratsvorsitz Deutschlandsmehr denn je durch die Bundesrepublik federführend geprägt werden.

2020, ein Jahr, in dem Kunst und Kultur durch die Corona-Krise stark eingeschränkt und Existenzen bedroht sind. Eins steht fest: 2020 gab's bisher nicht allzu viel Grund zur Freude und nicht zuletzt genau deshalb haben wir uns meiner Meinung nach im Beethoven-Jubiläumsjahr, welches die Welt und Europa vor besondere Herausforderungen stellt, eine "Ode an die Freude 2020"doch irgendwie besonders verdient! STREAM, SHARE, DONATE & SPREAD JOY! #JOY2020

Artists:

Carolin Henseler & Raphael Topas

