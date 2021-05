Kölner Stadt-Anzeiger

Ministerin beziffert Sanierungsstau an Universitäten und Unikliniken in NRW auf zwölf Milliarden Euro

Düsseldorf (ots)

NRW-Wissenschaftsministerin Isabel Pfeiffer-Poensgen hat den Sanierungsstau an den Universitäten des Landes mit sechs Milliarden Euro beziffert. Das geht aus der Antwort der Landesregierung auf eine Anfrage der Grünen hervor, die dem "Kölner Stadt-Anzeiger" (Freitag-Ausgabe) vorliegt. Bei den Universitätskliniken liege der "Sanierungsbedarf in vergleichbarer Größenordnung", heißt es in der Drucksache. In den vergangenen Jahren habe sich die Situation aber an vielen Hochschulen verbessert. Matthi Bolte-Richter, hochschulpolitischer Sprecher der Grünen, kritisierte, Schwarz-Gelb verschleppe die notwendigen Investitionen: "Die Landesregierung stellt jährlich 200 Millionen Euro bereit, woraus auch noch Neubauten und Forschungsgebäude bezahlt werden müssen. Allein die aktuellen Sanierungsfälle abzuarbeiten, würde weit mehr als 30 Jahre dauern", sagte Bolte.

