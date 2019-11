Kölner Stadt-Anzeiger

Kölner Stadt-Anzeiger: Daten-Spürhunde finden weitere Medien im Bergisch Gladbacher Kinderporno-Fall - Staatsanwaltschaft prüft Inhalt

Bergisch Gladbach. Die neuen Datenspeicherspürhunde der nordrhein-westfälischen Polizei haben weitere Datenträger im Bergisch Gladbacher Kinderpornografie-Fall gefunden. Wie die Kölner Staatsanwaltschaft am Dienstagabend auf Anfrage des "Kölner Stadt-Anzeiger" und der "Kölnischen Rundschau" (Mittwoch-Ausgaben) bestätigte, haben die Spürhunde "Datenträger in nicht unerheblichem Umfang" aufgespürt. Ob sich darauf kinderpornografisches Material befinde, müsse erst noch ausgewertet werden, so Oberstaatsanwalt Ulrich Bremer. Das Mobiltelefon des 42-Jährigen, der in dringendem Tatverdacht steht, seine Tochter missbraucht und dabei gefilmt zu haben, spielt in dem Fall offenbar eine Schlüsselrolle. Der Mann schweigt zu den Vorwürfen.

