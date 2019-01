Köln (ots) - Köln. In Nordrhein-Westfalen fehlten im Jahr 2018 insgesamt 10 000 Fachkräfte in Gesundheitsberufen. Zu diesem Ergebnis kommt die "Landesberichterstattung Gesundheitsberufe" des NRW-Gesundheitsministeriums, über die der "Kölner Stadt-Anzeiger" (Mittwoch-Ausgabe) berichtet. Dem Report zufolge fehlten in der Gesundheits- und Krankenpflege 5159 pflegerische Vollzeitfachkräfte, in der Kinderkrankenpflege 665 und in der Altenpflege 4268 Pflegefachkräfte in Vollzeit. Insgesamt sei die die Anzahl pflegebedürftiger Menschen in der Zeit zwischen 2012 und 2015 von 581 492 auf 638 102 angestiegen, heißt es in der Studie. Ein Grund für die Personalnot sei die Ausweitung des Versorgungsangebotes der Einrichtungen der ambulanten und stationären Pflege, die jetzt mehr Fachkräfte benötigten, wie NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) dem "Kölner Stadt-Anzeiger" sagte. "Wir müssen deutlich mehr ausbilden - vor allem in den Krankenhäusern." Als weitere Ursache für den Notstand nannte der Minister fehlende Lehrkräfte an den Pflegeschulen. "Als Konsequenz aus den vorliegenden Zahlen werden wir daher ab sofort auch Bachelorabsolventinnen und -absolventen als hauptamtliche Lehrkräfte zulassen", sagte Laumann.

