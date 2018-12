Kölner Stadt-Anzeiger: Politiker der NRW-CDU begrüßen Wahl von AKK - "Mit ihr können wir Wahlen gewinnen"

Köln (ots) - Köln. In der NRW-CDU ist die Wahl von Annegret Kramp-Karrenbauer zur neuen Bundesvorsitzenden der Partei auf Zustimmung gestoßen: "Das ist eine sehr gute Entscheidung. Sie zeigt, dass die CDU eine moderne Volkspartei ist und auch bleiben wird. Mit AKK haben wir eine realistische Chance, wieder auf 40 Prozent und mehr zu kommen", sagte NRW-Innenminister Herbert Reul dem "Kölner Stadt-Anzeiger" (Samstag-Ausgabe). Das Ergebnis unterstütze den Kurs in NRW. "Denn gerade hier bei uns im Westen kann man Wahlen nur in der Mitte gewinnen." Auch Oliver Wittke, Chef der Ruhr-CDU, lobte die Entscheidung , "weil wir jetzt in NRW weiter Wahlen gewinnen können".

