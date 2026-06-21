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"Rhein-Neckar-Zeitung" (Heidelberg) zu den Rücktrittsgerüchten um Starmer

Heidelberg (ots)

Es könnte gerade so gut für Labour laufen. Bei den letzten Wahlen verschafften die vom Brexit gebeutelten Briten der Partei eine historische Mehrheit. Doch anstatt diese zu nutzen und das Land aktiv zu gestalten, fällt Starmers Regierung vor allem durch parteiinterne Rangeleien und Skandale auf. Politische Erfolge treten in den Hintergrund - wovon vor allem die Rechtspopulisten von Nigel Farage profitieren. Dessen Partei Reform UK liegt mittlerweile in vielen Umfragen vorne. Jetzt ist Handeln gefragt: Nur ein demonstrativer Neuanfang böte Labour die Chance, das Vertrauen der Wähler zurückzugewinnen. Und Starmer muss klar sein, dass ein offener Machtkampf mit seinem Herausforderer Andy Burnham die Partei weiter schwächen könnte. Zwar birgt auch ein Rücktritt Risiken: Ob Burnham in der Downing Street wirklich erfolgreicher wäre, müsste er erst noch beweisen. Aber ein Weiter-So könnte 2029 Farage ins Amt des Premiers bringen - und das wäre nicht nur für die Briten gefährlich. Inwieweit die Unzufriedenheit mit der Regierung nun Starmer persönlich anzulasten ist, bleibt daher unerheblich. Am Ende trägt er die Verantwortung.

Pressekontakt:

Rhein-Neckar-Zeitung
Dr. Klaus Welzel
Telefon: +49 (06221) 519-5011

Original-Content von: Rhein-Neckar-Zeitung, übermittelt durch news aktuell

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