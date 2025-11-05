PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Rhein-Neckar-Zeitung

"Rhein-Neckar-Zeitung" (Heidelberg) zu den US-Wahlen

Heidelberg (ots)

Fast ein Jahr nach Donald Trumps Wahlsieg sind die US-Demokraten endlich aus ihrer Schockstarre erwacht. Die Blockade des Haushaltsentwurfs der Republikaner, die zum "Shutdown" der Regierung führte, zahlt sich für die Partei aus. Denn eine Mehrheit der Wähler unterstützt das Ziel der Demokraten, finanzielle Hilfen für die Gesundheitsversorgung ärmerer Bevölkerungsteile zu erhalten. Die Wahlsiege in New York, Virginia und New Jersey verschaffen der Partei zusätzlich Rückenwind. Allerdings geben sie auch einen Vorgeschmack auf die ideologischen Grabenkämpfe, die den Demokraten bevorstehen. Denn sowohl die Parteilinke, die den Sieg Mamdanis in New York feiert, als auch der moderate Flügel, deren Vertreterinnen in Virginia und New Jersey gewannen, sehen sich durch die Ergebnisse in ihrem Kurs bestärkt. Statt sich untereinander zu bekämpfen, sollte die Partei daher die richtigen Lehren aus dem Wahltag ziehen. Alle siegreichen Kandidatinnen und Kandidaten haben sich in ihren Kampagnen auf die Alltagssorgen der Menschen konzentriert. Lebensmittelpreise, Mieten, Krankenversicherung und Bildung sind die Themen, die die Wählerinnen und Wähler umtreiben - und bei denen Trump bisher nicht liefern konnte. Hier liegt für die Demokraten der Schlüssel zum Sieg.

Pressekontakt:

Rhein-Neckar-Zeitung
Dr. Klaus Welzel
Telefon: +49 (06221) 519-5011

Original-Content von: Rhein-Neckar-Zeitung, übermittelt durch news aktuell

