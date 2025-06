Rhein-Neckar-Zeitung

Rhein-Neckar-Zeitung (Heidelberg) zur Bahn/Familienreservierung

Heidelberg (ots)

"Ja, es ist ein "falsches Signal", das die Bahn setzt, indem sie Sitzplatzreservierungen von Kindern kostenpflichtig macht. Da hat Verkehrsminister Patrick Schnieder mit seinem Tadel vollkommen recht. Denn die erste Botschaft, die ankommt, lautet zweifellos: Bahnfahren für Familien wird teurer - und somit unattraktiver. Andererseits: Ist der Preis überhaupt der zentrale Punkt, der Eltern lieber ins Auto als in den ICE steigen lässt, wie es die aktuelle Empörung suggeriert?

Fakt ist: Weiterhin sind Kinder in Begleitung Erwachsener äußerst günstig im Fernverkehr unterwegs - nämlich kostenlos. Für das eigentliche Ticket für Unter-14-Jährige kassiert der Konzern auch künftig keinen müden Euro. Wenn jetzt 5,50 Euro für einen Sitzplatz fällig werden, dann verteuert das die Reise keineswegs unverhältnismäßig.

Dass dennoch die wenigsten Familien begeisterte Bahnfahrer sind, liegt daher auch nicht an explizit familienfeindlicher Preisgestaltung. Sondern am Leid, das alle Bahnreisenden teilen: Nicht nur, dass kurzfristig gebuchte Tickets extrem teuer sind. Vor allem ist kaum eine Bahn pünktlich; das Erreichen des Anschlusszuges meist reine Glückssache. Das zermürbt Alleinreisende, aber noch viel mehr Familien mit Kindern. Also: Das fatalste Signal ist nicht die Abschaffung der Familienreservierung - sondern dass nur 62 Prozent der Züge pünktlich sind."

Original-Content von: Rhein-Neckar-Zeitung, übermittelt durch news aktuell