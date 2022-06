Rhein-Neckar-Zeitung

"Rhein-Neckar-Zeitung" (Heidelberg) über die Anhörungen zum Sturm aufs Kapitol

Heidelberg (ots)

Weinende Polizisten und erschütternde neue Details: Die Anhörungen des Untersuchungsausschusses zum Sturm auf das US-Kapitol haben bereits zu Beginn untermauert, was ohnehin längst offensichtlich war. Der damalige US-Präsident Donald Trump hat einen Umsturzversuch in die Wege geleitet, um die friedliche Machtübergabe zu verhindern. Selbst die brutale Gewalt und die Todesdrohungen der Demonstranten gegen Vizepräsident Mike Pence wurden neuen Aussagen zufolge von Trump nicht nur in Kauf genommen, sondern ausdrücklich gutgeheißen. Das ist in seiner Ruchlosigkeit zutiefst erschreckend. Noch erschreckender aber ist die Reaktion der Republikaner, die alles daran setzen, die Geschehnisse vom 6. Januar 2021 zu verharmlosen und den Ausschuss als parteiisches Gremium zu diskreditieren. Statt zum Wendepunkt, der die Abgeordneten gegen die Feinde der Demokratie zusammenrücken lässt, ist der Sturm aufs Kapitol damit zu einem parteipolitischen Streitthema geworden, das die Polarisierung in den USA nur noch weiter vergrößert. Das zeigt sich auch daran, dass sich konservative Medien wie Fox News weigern, die Anhörungen des Untersuchungsausschusses zu übertragen. Die Demokratie in den USA bleibt daher auch lange nach dem 6. Januar in höchster Gefahr.

