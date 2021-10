Rhein-Neckar-Zeitung

Rhein-Neckar-Zeitung (Heidelberg) zu Palmer/Parteiausschluss

Heidelberg. (ots)

Die Rhein-Neckar-Zeitung (Heidelberg) kommentiert das noch immer offenen Parteiausschlussverfahren gegen den grünen Tübinger Oberbürgermeister Boris Palmer:

"Die spitze Zunge gehört schon immer zu den Markenzeichen Rezzo Schlauchs. Inzwischen wirkt der Ur-Grüne aber lieber als Mahner in die eigene Partei hinein. Erinnert sei an die Stuttgarter OB-Wahl: "Satt und selbstzufrieden" seien die Grünen im Schatten Kretschmanns geworden, so sein Vorwurf. Das kam nicht gut an - brachte aber eine reale Gefahr auf den Punkt.

Ähnlich auch jetzt die Äußerungen für seinen Mandanten Palmer: Natürlich hat die Parteispitze das Ausschlussverfahren gegen den Tübinger Provokateur bewusst aus dem Wahlkampf herausgehalten. Schon im Mai 2021 - die Umfragen sahen die Partei vor der Union - galt dessen Einleitung im Wahljahr schließlich als ausgemachte taktische Dummheit. Wer eröffnet schon einen schmutzigen Nebenschauplatz, wenn doch die Kanzlerkandidatin glänzen sollte? Da hatten sich die Grünen erstmals vergaloppiert - weitere Fehler folgten bekanntlich.

Schlauchs Verdienst ist, dass er Palmer ein "Schweigegelübde" in Wahlkampfzeiten abrang. Der bewies: Im Zweifel dient er doch der Partei. Nun aber müssen die Grünen auch dem OB gegenüber Fairness walten lassen. Er verdient Klarheit. Wobei: Eigentlich gab der skandalfreie Palmer der letzten Monate ein ganz gutes Bild ab..."

Original-Content von: Rhein-Neckar-Zeitung, übermittelt durch news aktuell