„Lebendige Flüsse“ - WWF über den Gewässerschutz

Berlin (ots)

In vielen Flüssen und Bächen überall in Deutschland wird der Fluss des Wassers von unzähligen Wehren und Barrieren gehemmt – oftmals um Strom zu gewinnen. Energie aus Wasserkraft klingt gut – doch tatsächlich sind die Kleinkraftwerke maßgeblich schuld an schlechter Gewässerqualität und Artenrückgang. Mit seinem Projekt „Lebendige Flüsse“ unterstütz der WWF Deutschland den Rückbau unnötiger Wehre – gefördert von der Deutschen Postcode Lotterie.

