Frauenthal Holding AG

EANS-Adhoc: Frauenthal Holding AG

Vorstand schlägt Vortrag des Bilanzgewinns auf neue Rechnung vor

-------------------------------------------------------------------------------- Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich. -------------------------------------------------------------------------------- Ausschüttungen/Dividendenbeschlüsse 03.04.2019 Wien - In seiner heutigen Sitzung hat der Vorstand der Frauenthal Holding AG auf Basis des vorläufigen, noch nicht testierten Ergebnisses des Geschäftsjahres 2018 beschlossen, den Vortrag des gesamten nach Auflösung und Bildung von Rücklagen und unter Berücksichtigung von Verlustvorträgen ausgewiesenen Bilanzgewinns von (vorläufig) TEUR 2.732 auf neue Rechnung vorzuschlagen und keine Dividende an die Aktionäre auszuschütten. Der vorläufige Jahresüberschuss der Einzelgesellschaft Frauenthal Holding AG liegt bei TEUR 8.511. Der Vorstand entspricht der in der letzten ordentlichen Hauptversammlung gemachten Bemühungszusage hinsichtlich einer Dividende für das Geschäftsjahr 2018 nicht, weil sich trotz eines Rekord-Konzern-Umsatzes von vorläufigen TEUR 954.571 und eines Rekord-Konzern-EBITDA von vorläufigen TEUR 39.534 wesentliche Bilanzkennzahlen zum 31.12.2018 unter den bei Abgabe der Bemühungszusage erwarteten Werten bewegen. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass der Gewinnverwendungsvorschlag des Vorstands noch der Prüfung durch den Aufsichtsrat in seiner bilanzfeststellenden Sitzung am 10.4.2019 bedarf. Die Beschlussfassung über die tatsächliche Verwendung des Bilanzgewinns erfolgt im Übrigen durch die Aktionäre im Rahmen der ordentlichen Hauptversammlung am 19.6.2019. Die Mehrheitsaktionärin FT Holding GmbH hat zum erwarteten Stimmverhalten in der Hauptversammlung betreffend Dividende aus dem Geschäftsjahr 2018 keine Aussage getroffen. Rückfragehinweis: Frauenthal Holding AG Mag. Erika Hochrieser E-Mail: e.hochrieser@frauenthal.at Rooseveltplatz 10 A-1090 Wien Tel + 43(1) 505 42 06 Fax + 43(1) 505 42 06-33 www.frauenthal.at Ende der Mitteilung euro adhoc -------------------------------------------------------------------------------- Emittent: Frauenthal Holding AG Rooseveltplatz 10 A-1090 Wien Telefon: +43 1 505 42 06 -35 FAX: +43 1 505 42 06 -33 Email: e.hochrieser@frauenthal.at WWW: www.frauenthal.at ISIN: AT0000762406, AT0000492749 Indizes: Börsen: Wien Sprache: Deutsch

