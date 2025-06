Boehringer Ingelheim

Rheinland-pfälzische Landesregierung zu Gast bei Boehringer Ingelheim: gemeinsam Handeln für unser Land

Ingelheim (ots)

Bei der gemeinsamen Sitzung des Ministerrates bei Boehringer in Ingelheim sprach die Landesregierung mit dem Management des Unternehmens. Das wichtigste Ziel: die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands und Europas zu stärken. Dies schafft wirtschaftliche und gesellschaftliche Stabilität. Betont wurde das Bekenntnis des Unternehmens zum Standort, die Bedeutung des weiteren Ausbaus der Biotechnologie in Rheinland-Pfalz, die Förderung von guten Arbeitsplätzen und die Investitionen in den Standort - Boehringer Ingelheim investierte in den letzten fünf Jahren über 2,3 Mrd. Euro in Deutschland allein in Gebäude und Anlagen.

"Wir begrüßen den regelmäßigen, partnerschaftlichen Austausch mit dem rheinland-pfälzischen Kabinett zu den für das Land wichtigen Themen. Wir wollen gemeinsam anpacken und zurück in eine Wachstumsphase der Deutschen Wirtschaft. Diesen Weg müssen vor allem die Länder und muss die Bundesregierung gestalten und mit voller Kraft vorantreiben. Die Pharmaindustrie ist eine Schlüsselindustrie für Deutschland und wir leisten unseren Beitrag zum Aufschwung", betonte Médard Schoenmaeckers, Vorsitzender der Geschäftsführung Boehringer Ingelheim in Deutschland, bei der Begrüßung der Gäste.

"Rheinland-Pfalz ist eine der führenden Regionen für Biotechnologie und die Pharmaindustrie in Deutschland. Wir pflegen einen engen und vertrauensvollen Austausch mit Unternehmen wie Boehringer Ingelheim, die mit ihrer Standorttreue, ihren hohen Investitionen in Forschung und nachhaltige Produktion Maßstäbe setzen. Gerade heute, in einem sich wandelnden globalen Umfeld, müssen wir als Landesregierung aktiv die richtigen Rahmenbedingungen setzen.

Wir haben in den vergangenen Jahren viel erreicht: Mit gezielten Investitionen in Forschungsinfrastruktur und Hochschulen, einer starken Wirtschaftsförderung, klugem Ansiedlungsmanagement und konsequentem Bürokratieabbau stärken wir den Innovationsstandort Rheinland-Pfalz. Gleichzeitig setzen wir uns auf Bundes- und EU-Ebene dafür ein, dass Deutschland ein attraktiver, nachhaltiger Produktions-, Industrie- und Forschungsstandort bleibt.

Das gilt auch für ein geschlossenes Handeln für die Pharmabranche in Europa. Es ist entscheidend, dass wir Wettbewerbsfähigkeit und Resilienz auch mit Blick auf die internationalen Entwicklungen stärken und breite Möglichkeiten für Forschung, Entwicklung und Wachstum bieten. Unser Ziel ist klar: Rheinland-Pfalz soll führender Standort der Biotechnologie werden - im engen Schulterschluss zwischen Wirtschaft, Wissenschaft und Politik", sagten Ministerpräsident Alexander Schweitzer, Integrationsministerin Katharina Binz und Wirtschaftsministerin Daniela Schmitt.

"Wir brauchen sichere Rahmenbedingungen für Innovationen in der Gesundheitsbranche und Biotechnologie. Notwendig ist eine Gesundheits-, Wirtschafts- und Forschungspolitik aus einem Guss, um Gesundheitsversorgung zu sichern und die Widerstandsfähigkeit von Wirtschaft und Forschung zu stärken. ", sagte Shashank Deshpande, Mitglied der Unternehmensleitung Boehringer Ingelheim mit Verantwortung für den Geschäftsbereich Humanpharma und designierter Vorsitzender der Unternehmensleitung .

