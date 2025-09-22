PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Storys
Folgen
Keine Story von Westfalen-Blatt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Westfalen-Blatt

WESTFALEN-BLATT - Till Brönner: "Nichts aus Corona gelernt"

Bielefeld (ots)

Der international renommierte Jazz-Trompeter Till Brönner befürchtet, dass Politik und Gesellschaft nichts aus der Zeit der Corona-Pandemie gelernt haben. "Das Erste, was wir tun, wenn es eng wird, ist ausgerechnet unsere DNA, nämlich die Kultur- und die Veranstaltungsbranche und die, die uns wirklich ernähren, zu hinterfragen und zur Freizeitwirtschaft zu degradieren. Das fand ich bemerkenswert.

Ich fand Teile davon erklärbar, aber das Fazit und das Lernen daraus sind mir viel zu schnell wieder in den Hintergrund getreten. Und ich habe die berechtigte Befürchtung, dass uns das bei einer ähnlichen Krise in der Zukunft exakt so wieder passieren würde", sagte Brönner dem Bielefelder "Westfalen-Blatt" (Dienstagsausgabe).

"Mich hat es schon, gelinde gesagt, sehr gewundert, wie wenig in Deutschland eigentlich bekannt ist und in der größeren Öffentlichkeit realisiert zu werden scheint, wer den deutschen Wohlstand erwirtschaftet. Und ich glaube, dass uns allen in der Summe betrachtet der Unterschied zwischen Erwirtschaften und Geldverdienen noch überhaupt nicht klar genug ist", so Brönner weiter.

Pressekontakt:

Westfalen-Blatt
Telefon: 0521 585-0
wb@westfalen-blatt.de

Original-Content von: Westfalen-Blatt, übermittelt durch news aktuell

Alle Storys
Folgen
Keine Story von Westfalen-Blatt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Story
Themen in dieser Story
Weitere Storys: Westfalen-Blatt
Weitere Storys: Westfalen-Blatt
Alle Storys Alle
  • 03.05.2025 – 20:58

    34 Polizeischüsse: Autofahrer gelähmt, Ermittlungen eingestellt

    Detmold (ots) - Die 34 Schüsse, die Polizisten vor zwei Jahren in Bad Salzuflen auf einen Audi und seinen Fahrer (19) abgegeben hatten, bleiben ohne strafrechtliche Folgen - es wird keinen Prozess geben. Die Staatsanwaltschaft Detmold hat nach WESTFALEN-BLATT-Informationen das Verfahren gegen die beiden Herforder Beamten eingestellt, deren Kugeln den 19-Jährigen getroffen hatten. Der Herforder ist seit dem ...

    mehr
  • 22.02.2025 – 07:51

    NRW: Polizei überwacht afghanischen Sexualtäter

    Düsseldorf (ots) - Im Kreis Herford (NRW) wird ein afghanischer Sexualstraftäter in Absprache mit dem Landeskriminalamt "engmaschig" von der Polizei überwacht. Der 24-Jährige, der als rückfallgefährdet gilt, hatte nach einer Sexualtat eine Haftstrafe von drei Jahren und acht Monaten verbüßt und war in dieser Woche freigelassen worden. Landrat Jürgen Müller (SPD) sagte dem WESTFALEN-BLATT, das BAMF verhindere die ...

    mehr
  • 27.01.2025 – 17:09

    Merz über Scholz: "Kapitulation des Rechtsstaats"

    Münster (ots) - Union-Kanzlerkandidat Friedrich Merz kritisiert Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) wegen seiner rechtlichen Bedenken gegen den Fünf-Punkte-Plan der Union zur Kurswende in der Migrationspolitik. "Wenn ich diese Einwände von der Bundesregierung und insbesondere vom Bundeskanzler höre, der ja gewählt worden ist, um Probleme zu lösen und nicht um Probleme zu beschreiben, dann muss ich sagen: Das ist die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren