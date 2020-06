Westfalen-Blatt

Linnemann: Söder soll bis Dezember sagen, ob er Kanzlerkandidat werden will

Bielefeld (ots)

Unions-Fraktionsvize Carsten Linnemann (CDU) verlangt von CSU-Chef Markus Söder, vor dem CDU-Bundesparteitag Anfang Dezember zu erklären, ob er bei der Bundestagswahl im September 2021 Kanzlerkandidat der Union werden wolle oder nicht.

"Diese Frage müssen wir vor dem CDU-Bundesparteitag im Dezember mit der CSU klären und nicht erst im Januar. Es geht zwar um die Wahl des neuen CDU-Vorsitzenden, aber in Wahrheit geht es um den Kanzlerkandidaten der Union", sagte Linnemann dem Bielefelder "Westfalen-Blatt" (Online und Dienstagsausgabe). "Die Delegierten der CDU sollten auf dem Bundesparteitag bereits wissen, ob Markus Söder konkret Interesse an der Kanzlerkandidatur der Union hat", so Linnemann weiter.

