Schmalenbach-Gesellschaft für Betriebswirtschaft e.V.

80. DEUTSCHER BETRIEBSWIRTSCHAFTER-TAG

Accounting, Auditing, Governance im Zeitalter von KI

06./07. Oktober 2026 - Düsseldorf

Köln (ots)

KI entwickelt sich zunehmend zu einem strategischen Hebel, um Unternehmen in Zeiten technologischen Wandels und wachsender Komplexität zukunftsfähig aufzustellen. Der 80. Deutsche Betriebswirtschafter-Tag bringt Perspektiven aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik zusammen, um die Auswirkungen auf Accounting, Auditing und Governance praxisnah zu diskutieren und zu gestalten.

Speaker

Prof. Dr. Anne d'Arcy, WU Wien

Prof. Dr. Marc Eulerich, Universität Duisburg-Essen

Prof. Dr. Stefan Feuerriegel, Ludwig-Maximilians-Universität München

Dr. Markus Forschner, Mitglied der Geschäftsführung, Robert Bosch GmbH

Prof. Dr. Monika Gehde-Trapp, Eberhard Karls Universität Tübingen

Agnes Heftberger, Vorsitzende der Geschäftsführung, Microsoft Deutschland GmbH

Prof. Dr. Joachim Henkel, TUM Technische Universität München

Dr. Georg Klein, Head of Assurance und Chief Auditor, Siemens AG

Dr. Markus Kobler, Mitglied der Geschäftsführung, DWS Group

Dr. Tobias Meyer, Vorsitzender des Vorstands, Deutsche Post AG

WP StB Melanie Sack, Sprecherin des Vorstands, Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V. (IDW)

Dipl.-Psych. Linus Neumann, Sprecher, Chaos Computer Club

Prof. Dr. Thorsten Sellhorn, Ludwig-Maximilians-Universität München

Prof. Dr. Sarah Spiekermann-Hoff, WU Wien

Maren Springmann, Chief Information Officer, Porsche AG

Marco Swoboda, Mitglied des Vorstands, Henkel AG & Co. KGaA

AK Externe Unternehmensberichterstattung | AK Integrated Reporting und Sustainable Management | AK Steuern

Themenschwerpunkte

Wettbewerbsfaktor KI - Chancen für Wirtschaft und Standort Deutschland

KI als Überwachungswerkzeug und Überwachungsgegenstand

Accounting und KI: Transformation der Finanzberichterstattung

Welchen Unternehmenserfolg wollen wir mit KI erreichen? Neue Perspektiven auf gute Unternehmensführung, Innovation und Wertschöpfung

www.betriebswirtschafter-tag.de

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