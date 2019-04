Tele München Fernseh GmbH & Co. Produktionsgesellschaft

TMG-Channel Filmtastic und Telekom schließen Content-Kooperation zur Erweiterung des Angebots auf der Plattform MagentaTV

München (ots)

Die Tele München Gruppe (TMG) und die Telekom haben eine Kooperation zur Erweiterung des Spielfilm-Angebots in der Megathek von MagentaTV abgeschlossen. Unter dem Label "Filme der Woche" powered by Filmtastic werden ab sofort jede Woche zwei bis drei neue Top-Spielfilme auf Abruf erhältlich sein. Den Anfang machen Highlights wie die Action-Komödie THE NICE GUYS mit Russel Crowe und Ryan Gosling und der Erfolgstitel DIE UNFASSBAREN 2 mit Jesse Eisenberg, Mark Ruffalo, Woody Harrelson, Dave Franco, Daniel Radcliffe, Lizzy Caplan, Michael Caine und Morgan Freeman.

Die Tele München Gruppe hat die Marke FILMTASTIC als feste Größe im SVOD-Markt etabliert. Gestartet im Mai 2017 als eigener Channel bei Amazon Prime Video, ist FILMTASTIC mittlerweile auch bei Rakuten TV und waipu.tv verfügbar. Ab sofort gibt es im neuen Angebot der Megathek ebenfalls einen exklusiven Auszug der FILMTASTIC-Highlights auf Abruf zu sehen.

Über die Tele München Gruppe:

Die Tele München Gruppe (TMG) ist ein integriertes Medienunternehmen, das mittlerweile seit über 45 Jahren erfolgreich am Markt agiert und sämtliche audio-visuellen Auswertungsstufen unter einem Dach vereint. Die Produktionsfirma entwickelte sich im Laufe der Jahre zu einer Unternehmensgruppe, die heute zu den Content-Providern der nächsten Generation zählt. Die TMG ist eines der größten Lizenzhandelshäuser Europas und einer der renommiertesten Player auf dem internationalen Markt.

Die TMG ist mit ihren Tochterunternehmen in der Film- und Fernsehproduktion sowie als Programmanbieter im Kino, Home Entertainment, TV und VOD-Bereich präsent. Seit Mai 2017 betreibt die TMG mit FILMTASTIC den ersten eigenen SVOD-Channel. FILMTASTIC ist erhältlich bei Amazon Prime Video Channels, bei Rakuten TV und waipu.tv. Die TMG hält Beteiligungen an den nationalen Free TV-Sendern TELE 5 und RTL II in Deutschland, an dem führenden US-amerikanischen Produktionsunternehmen Storied Media Group und an dem digitalen Produktions- und Distributionsunternehmen Load Studios. Darüber hinaus ist die TMG Mehrheitsaktionärin des börsennotierten deutschen Produktionsunternehmens Odeon Film AG. Weitere Informationen finden Sie unter www.tmg.de

Über Filmtastic:

Bei FILMTASTIC findet man über hundert sorgfältig ausgewählte Filme in einem wöchentlich wechselnden Angebot. FILMTASTIC, das sind Blockbuster, Kultfilme und Geheimtipps von Film-Experten empfohlen. So fällt die Wahl des richtigen Films leicht! Bei uns heißt es: Weniger Suchen. Mehr Finden.

Original-Content von: Tele München Fernseh GmbH & Co. Produktionsgesellschaft