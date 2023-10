Medienfachverlag Oberauer GmbH

Philipp Schindera von der Deutschen Telekom ist Unternehmenssprecher des Jahres

Rund 130 Wirtschaftsjournalisten haben beim jährlichen Ranking des Branchenmagazins "Wirtschaftsjournalist:in" die Arbeit von 139 Unternehmenssprecherinnen und Unternehmenssprechern benotet. Platz 1 erreichte in diesem Jahr Philipp Schindera von der Deutschen Telekom vor Sebastian Rudolph (Porsche). Punktegleich auf Platz 3 sind Herbert Arthen (DM) und Stephanie Schunck (RWE).

Dominierten in früheren Jahren oft die Vertreter der Automobilbranche, so präsentieren sich 2023 die Top Ten als ein bunter Branchenstrauß. Zu beobachten ist eine Rückkehr der Lieblinge. Allen voran meldete sich der viermalige Gewinner Jan Runau eindrucksvoll zurück. Er schob sich von zuletzt Rang 52 auf Platz 7 vor. Vorjahressieger Thomas Voigt (Otto Group) bestätigte seine gute Arbeit mit Rang 6, ebenso Max-Valentin Löbig (ING), der Platz 3 nun mit Rang 5 tauschte. Andreas Lampersbach von der Münchener Rück war 2022 auf dem 2. Platz und ist nun auf Platz 8. Monika Schaller, Siegerin der Jahre 2020 und 2021, bestätigte trotz eines Wechsels von der Deutschen Post/DHL zu SAP ihren 9. Vorjahresplatz.

Also nicht viel Veränderung im Spitzenfeld? Stimmt nicht ganz: Mit Jens Petersen (dpa) auf Platz 10 dringt ein Vertreter eines Medienunternehmens in die Spitzengruppe vor. Und für eine weitere Überraschung sorgt Holger Paul (Verband deutscher Maschinen- und Anlagebau), dem punktegleich mit Petersen ebenfalls der Einzug in die Top Ten des Gesamtrankings gelingt.

In den Branchenwertungen führt Christof Ehrhart (Bosch) die "Industrie" an. Matthias Poth (Covestro) liegt auf Platz 1 bei der "Chemie".

Schlußlicht in diesem Jahr ist Klaus Gorny von Meta Facebook.

Das komplette Ranking 2023 ist in der aktuellen Ausgabe des Branchenmagazins "Wirtschaftsjournalist:in" veröffentlicht, das im Medienfachverlag Oberauer erscheint.

Hall of Fame

2023 Philipp Schindera

2022 Thomas Voigt

2021 Monika Schaller

2020 Monika Schaller

2019 Jan Runau

2018 Christoph Zemelka

2017 Jan Runau

2016 Harald Hamprecht

2015 Harald Hamprecht

2014 Jörg Howe

2013 Jörg Howe

2012 Jan Runau

2011 Christoph Sieder

2010 Elisabeth Schick

2009 Uta-Micaela Dürig

2008 Heiner Springer

2007 Jan Runau

2006 Peter Pietsch

2005 Klaus Peter Nebel

2004 Klaus Peter Nebel

