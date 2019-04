Spezialradmesse

24. Internationale Spezialradmesse 2019 am 27. und 28. April

Bild-Infos

Download

Germersheim (ots)

Alltagsräder und Exoten gleichberechtigt auf der Spezi: Ein Lastenrad mit Wasserstoffantrieb, der legendäre Messerschmitt Kabinenroller als Pedelec und Solarzellen als Zusatzantrieb: Die 24. Internationale Spezialradmesse am 27. und 28. April 2019 in Germersheim hält so manche Überraschung bereit. Darüber hinaus ist das weltweite Branchenforum eine Messe für Fahrradfans mit durchaus konservativen Wünschen. Dieses Jahr stehen unter anderem pfiffige Transportlösungen im Mittelpunkt: Cargobikes und flexible Fahrradanhänger bilden neben den vollverkleideten Velomobilen mit über 20 Anbietern einen Messeschwerpunkt. Mit rund 50 Ausstellern von Liegezwei- und -dreiräder behauptet die Spezi außerdem ihren Platz als weltweites Liegerad-Mekka.

Als Publikumsmagnet wird sich auch 2019 der Spezi-Erfinderwettbewerb bei Halle 3 entpuppen. Zehn ausgewählte Bewerber präsentieren ihre Innovationen dem Spezi-Publikum und einer Fachjury, die am Messesamstag gemeinsam die Favoriten küren werden. Zur Wahl stehen revolutionäre Ideen wie der Wasserstoffantrieb statt E-Motor fürs Lastenrad ebenso wie ein Spezialrad-Baukasten, bei dem ein Grundmodell wahlweise zum Tandem, Lastenrad oder Liegerad wird.

Auch 2019 werden wieder über 10.000 Besucher in der Südpfalz erwartet. "Die Resonanz im Vorfeld der Spezi war enorm groß", so Spezi-Veranstalter Hardy Siebecke. "Im Aufwind der Fahrradbranche erreichen wir mit unserem speziellen Fahrradangebot ein immer breiteres Publikum." Das liegt am Mitmach-Angebot der Spezi: Die beiden großen Testparcours sowie ein Kinderparcours bilden das Herz der Messe. Dort kann jeder sein Lieblingsrad Probe fahren. Fans der Elektrounterstützung haben die Chance, Pedelecs, E-Lastenräder und E-Trikes auf einem abgesperrten Parkgelände zu testen.

Die Ausstellungsfläche in den drei Hallen sowie auf dem weitläufigen Freigelände ist mit über 130 Ausstellern ausgebucht. 2019 stammen ein Viertel der Aussteller aus dem Ausland. Im letzten Jahr zählte die Fahrradmesse Aussteller aus 19 Ländern, die über 10.000 Besucher kommen ebenfalls aus der ganzen Welt. Details unter www.spezialradmesse.de

Pressekontakt:

MARA Redaktionbüro, Marion Raschka, 07275 5047,

Marion.Raschka@t-online.de

Original-Content von: Spezialradmesse, übermittelt durch news aktuell