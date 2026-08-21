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Die Spielfilm-Highlights bei RTLZWEI: Gänsehaut pur: Von adrenalingeladener Action über Herzklopfen bis hin zum Grusel-Thriller

München (ots)

Freitag, 21. August 2026: "The Bridge" (20:15 Uhr)

Sonntag, 23. August 2026: "Küss mich, Mistkerl!" (20:15 Uhr)

RTLZWEI startet mit einem actiongeladenen Freitag ins Wochenende: In "The Bridge" wird eine Brücke nach einem Anschlag zur tödlichen Falle, bevor Jason Statham in "Transporter 3" zu einer gefährlichen Fahrt quer durch Europa gezwungen wird. In der Nacht übernimmt Val Kilmer als Meisterdieb Simon Templar in "The Saint - Der Mann ohne Namen". Am Sonntag wechseln die Vorzeichen: Erst liefern sich Lucy Hale und Austin Stowell in "Küss mich, Mistkerl!" ein romantisches Büroduell, bevor es bei "Scream VI" gruselig wird.

Freitag, 21. August 2026

Packende Action: Am Freitagabend geraten der ehemalige Army Ranger Eric und seine Schwester Maddie in "The Bridge" (20:15 Uhr) auf der Tobin Bridge in Boston in einen Anschlag. Schwer bewaffnete Söldner zünden eine Bombe und nehmen zahlreiche Menschen als Geiseln. Eric bleibt nur eine Möglichkeit: Er muss auf seine militärische Ausbildung vertrauen, um Maddie und die anderen Gefangenen zu retten. Dylan Sprouse ("Beautiful Wedding") übernimmt die Hauptrolle und feiert damit sein Action-Debüt.

Direkt im Anschluss geht es mit der nächsten lebensgefährlichen Mission weiter. In "Transporter 3" (22:05 Uhr) wird Kurierfahrer Frank Martin gezwungen, die entführte Tochter eines ukrainischen Umweltministers von Marseille quer durch Europa bis nach Odessa zu bringen. Durch die Rolle des "Transporters" Frank Martin wurde Jason Statham("Fast & Furious") zum internationalen Action-Star. Regie führte Olivier Megaton, der auch den zweiten und dritten Teil der erfolgreichen "96 Hours - Taken"-Reihe mit Liam Neeson inszenierte.

In der Nacht zu Samstag folgt mit "The Saint - Der Mann ohne Namen" (00:10 Uhr) ein spannender Action-Thriller. Val Kilmer spielt den Meisterdieb Simon Templar, der auf die Wissenschaftlerin Dr. Emma Russell (Elisabeth Shue) trifft. Ihre bahnbrechende Energieformel hat das Interesse des skrupellosen Milliardärs Ivan Tretiak geweckt und bringt sie in höchste Gefahr.

Sonntag, 23. August 2026

Zwischen Liebe und Schrecken: Am Sonntagabend stehen zunächst große Gefühle im Mittelpunkt. Lucy (Lucy Hale) und Josh (Austin Stowell) teilen sich in "Küss mich, Mistkerl!" (20:15 Uhr) nicht nur ein Büro, sondern konkurrieren auch um dieselbe Führungsposition. Die charmante Chaotin und der kontrollierte Perfektionist können sich nicht ausstehen - bis ein Kuss die Fronten verschiebt. Die Screwball-Komödie basiert auf dem gleichnamigen Roman von Sally Thorne.

Zum Abschluss des Wochenendes wird es unheimlich: In "Scream VI" (22:20 Uhr) wollen die Schwestern Sam (Melissa Barrera) und Tara (Jenna Ortega) sowie ihre Freunde Chad (Mason Gooding) und Mindy (Jasmin Savoy Brown) nach den traumatischen Ereignissen in Woodsboro in New York neu anfangen. Doch in der Millionenmetropole taucht ein neuer Ghostface-Killer auf.

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Die RTLZWEI-Spielfilm-Highlights - Freitag, 21. August 2026, und Sonntag, 23. August 2026, bei RTLZWEI.

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