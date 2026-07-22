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Vom Männerurlaub bis zum Mega-Camper: "Bella Italia - Camping auf Deutsch" startet in die neue Saison

München (ots)

Stammgast-Camper Sascha und Nicole Fingerhuth rollen mit dem Wohnwagen auf den Marina di Venezia

Die Bodenseeboys Sascha und Dennis entdecken einen gigantischen Luxus-Camper

Neue Folgen "Bella Italia - Camping auf Deutsch" ab 22. Juli 2026 immer mittwochs um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+

Die neue Staffel "Bella Italia - Camping auf Deutsch" startet mit der Anreise auf Europas größten Campingplatz. Sascha und Dennis genießen ihren Männerurlaub und halten Ausschau nach den spektakulärsten Wohnmobilen auf dem Marina di Venezia - dabei sorgt ein außergewöhnlicher Luxus-Camper für staunende Blicke. Gleichzeitig wagen Sascha und Nicole Fingerhuth gemeinsam mit ihren Freunden Nadine und Matthias ihren ersten Campingurlaub zu viert. Start der neuen Folgen von "Bella Italia - Camping auf Deutsch" am 22. Juli 2026 immer mittwochs um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+.

Mit der Ankunft auf dem Marina di Venezia beginnt für viele Camper die schönste Zeit des Jahres. Für die Bodenseeboys Sascha und Dennis heißt das: Männerurlaub. Die beiden erkunden den Campingplatz und machen sich auf die Suche nach den spektakulärsten Wohnmobilen. Auf den Superstellplätzen entdecken sie schließlich einen riesigen Camper im amerikanischen Stil. Ausfahrbare Slide-Outs, ein Pop-Up-Dach und jede Menge Platz machen das Wohnmobil zum absoluten Hingucker. Der Besitzer gewährt den beiden sogar einen Blick ins Innere - und Sascha und Dennis kommen aus dem Staunen nicht mehr heraus.

Nach ihrer Erkundungstour meldet sich bei den Bodenseeboys Sascha und Dennis der Hunger. Kurzerhand packt Sascha ein mitgebrachtes Küchen-Gadget aus und die beiden wagen sich an selbstgemachte Corndogs. Ob der ungewöhnliche Camping-Snack gelingt oder das Experiment gründlich danebengeht?

Auch Sascha und Nicole Fingerhuth beziehen ihren Stellplatz auf dem Marina di Venezia. Gemeinsam mit ihren Freunden Nadine und Matthias verbringen sie ihren ersten Urlaub zu viert. Schnell zeigt sich, dass jeder seine ganz eigenen Urlaubsrituale mitbringt - vom frühen Start in den Tag bis zum entspannten Morgen ohne Frühstück. Für die vier beginnt ein gemeinsames Campingabenteuer bei dem sich schnell zeigt, wie unterschiedlich die Vorstellungen vom perfekten Campingurlaub sein können.

Neue Folgen von "Bella Italia - Camping auf Deutsch" ab 22. Juli 2026, immer mittwochs um 20:15 Uhr, bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+. Die Sendung wird von STORYHOUSE produziert.

Weitere Informationen und Bildmaterial gibt es im Media Hub: Bella Italia - Camping auf Deutsch - RTLZWEI Unternehmen

Über "Bella Italia - Camping auf Deutsch":

Der Campingplatz Marina di Venezia ist als größter Campingplatz Europas ein ganz besonderer Mikrokosmos. Mehr als 12.000 Camper kommen jedes Jahr hierher, die meisten von ihnen sind deutsche Gäste. Mit einem riesigen Wasserpark, Restaurants und Supermärkten bietet der Platz viel Abwechslung und einen Blick auf die Lagunenstadt Venedig. Die Doku-Soap "Bella Italia - Camping auf Deutsch" begleitet die Urlauber in der schönsten Zeit des Jahres und zeigt die facettenreichen Erlebnisse der Gäste - von großen Freuden und glücklichen Momenten bis hin zu den kleinen und großen Dramen, die sich im Urlaub abspielen können.

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