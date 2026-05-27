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"Kampf der RealityAllstars": Doppelter Exit-Druck

München (ots)

  • Sandy und Maurice geraten nach der Telefonaktion erneut heftig aneinander
  • In der "Stunde der Wahrheit" droht diesmal gleich zwei Allstars das Sendezeit-Aus
  • "Kampf der RealityAllstars" am 27. Mai um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und vorab auf RTL+

Nach der Telefonaktion in "Ganz Ganz Oben" bleibt die Stimmung in der Sala angespannt: Während Sandy und Maurice erneut aneinandergeraten, sorgt Cosimos missglückte Bartfärbe-Aktion kurzzeitig für Lacher. Im Safety-Spiel "Schmutzwäsche" kämpfen die Allstars um wichtige Vorteile, bevor in der "Stunde der Wahrheit" gleich zwei Bewohner um ihre Sendezeit bangen müssen. Auch das gefürchtete (Un)glücksrad kehrt zurück. "Kampf der RealityAllstars" am 27. Mai um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und vorab auf RTL+.

Nach der Telefonaktion in "Ganz Ganz Oben" brodelt es bei den Reality-Allstars weiterhin. Zwischen Sandy und Maurice kommt es zum Streit, und auch insgesamt bleibt die Stimmung in der Sala angespannt - nicht zuletzt, weil bereits die nächste Rauswahl bevorsteht.

Für Humor sorgt Cosimo, als er seinen Bart färben will - und die Farbe deutlich zu lange einwirken lässt. Während er scherzhaft versucht, das Missgeschick gegen Gage aus der Ausstrahlung herauszuhalten, muss Gino schließlich tatkräftig eingreifen.

Im Spiel "Schmutzwäsche" kämpfen die Allstars anschließend um Schutz vor der nächsten Rauswahl. Körperlicher Einsatz, Wissen und Konzentration sind gefragt, denn nur wer sich beweist, kann sich entscheidende Vorteile im Rennen um den Verbleib in der Sala sichern.

In der "Stunde der Wahrheit" verschärft sich die Situation weiter: Arabella stellt die Gruppe vor eine besonders schwere Entscheidung, denn diesmal dürfen gleich zwei Bewohner nominiert werden. Für die Betroffenen steht damit nicht nur ihre Sendezeit, sondern auch die Chance auf 40.000 Euro und den Titel "Reality Allstar 2026" auf dem Spiel.

Zusätzliche Nervosität bringt das gefürchtete (Un)glücksrad zurück an den Starstrand. Niemand weiß, ob es Safety, neue Chancen oder das endgültige Aus bedeutet.

"Kampf der RealityAllstars" am 27. Mai um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und vorab auf RTL+. Das Format wird von Banijay Productions Germany produziert.

Bildmaterial, Interviews und weitere Infos finden Sie in unserem Media Hub: Kampf der Realitystars - RTLZWEI Unternehmen

Über "Kampf der RealityAllstars":

Am Star-Strand in Thailand kämpfen Deutschlands Promis in herausfordernden Action- und Geschicklichkeitsspielen um bis zu 50.000 Euro Siegprämie, den Titel "RealityAllstar" und vor allem eines: Sendezeit! Doch auch abseits der Spiele und der "Wand der Wahrheit" des Realitykosmos müssen sich die Promis in der Gruppe behaupten. Immer wieder stellen sie sich Moderatorin Arabella Kiesbauer in der "Stunde der Wahrheit", während Neuankömmlinge dazustoßen und die Karten neu mischen. "Kampf der Realitystars" wurde erstmals im Jahr 2020 ausgestrahlt. Bislang wurden sechs Staffeln der erfolgreichen Realityshow gezeigt.

Pressekontakt:

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Kommunikation
089 - 641850
kommunikation@rtl2.de
unternehmen.rtl2.de

Original-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuell

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