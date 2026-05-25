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"Die Geissens" und "Davina & Shania": Carmens Not-OP und eine schwierige Entscheidung

München (ots)

"Die Geissens": Carmen muss notoperiert werden

"Davina & Shania": Die Mädchen stehen vor einer schweren Entscheidung

Neue Folgen am 25. Mai 2026 von "Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie" um 20:15 Uhr und "Davina & Shania - We Love Monaco" um 21:15 Uhr bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+.

Große Sorgen bei den Geissens: Carmen muss wegen eines Blutergusses im Kopf notoperiert werden. Parallel stehen Davina und Shania selbst vor einer emotionalen Entscheidung: Die beiden denken über eine Brustvergrößerung nach und besprechen diese Idee mit ihren Eltern. Am 25. Mai 2026 gibt es um 20:15 Uhr eine neue Folge "Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie", gleich danach um 21:15 Uhr dann eine neue Folge "Davina & Shania - We Love Monaco".

"Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie":

Schockmoment bei den Geissens: Carmen klagt seit längerer Zeit über gesundheitliche Probleme. Symptome wie Verwirrtheit, Schwindel und Konzentrationsschwierigkeiten machen ihr zunehmend zu schaffen. Die Diagnose ist dramatisch: Ein Bluterguss im Kopf macht eine sofortige Not-OP notwendig. Besonders Tochter Davina reagiert entschlossen, drängt ihre Mutter eindringlich zu einer Untersuchung und bleibt im Krankenhaus an ihrer Seite. Rückblickend ist Carmen sich sicher: "Als die Kopfschmerzen nicht mehr aufgehört und starke Schmerzmittel nicht mehr geholfen haben, hat mir meine Tochter das Leben gerettet und gesagt: 'Geh bitte zum Arzt.'"

Während Carmen behandelt wird, versuchen Robert und Shania, sich auf der Monaco Yacht Show abzulenken. Zwischen luxuriösen Yachten, innovativer Technik und wichtigen Businessterminen schweifen die Gedanken jedoch immer wieder zurück zu Carmen.

"Davina & Shania - We Love Monaco":

Davina und Shania stehen vor einer sehr persönlichen Entscheidung, die sie schon länger beschäftigt. Gemeinsam sprechen die beiden offen mit ihren Eltern über ihren Wunsch nach einer Brustvergrößerung. Vor einem möglichen Eingriff werden sie ausführlich beraten, passende Implantatgrößen getestet und über Risiken sowie mögliche Folgen aufgeklärt. Für die Schwestern steht fest: Sie fühlen sich mit ihrer kleinen Oberweite unwohl und hoffen, dass sie sich durch die Operation selbstsicherer fühlen.

Unterstützung bekommen sie dabei von ihren Eltern - und typisch Robert kommt selbst bei diesem Thema der Humor nicht zu kurz: Kurzerhand macht er den Belastungstest und prüft die Stabilität der Implantate, indem er mit seinem Rolls-Royce und der Mercedes-Benz G-Klasse drüberfährt. Werden sich Davina und Shania für den Eingriff entscheiden?

Neue Folgen am 25. Mai 2026 von "Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie" um 20:15 Uhr und "Davina & Shania - We Love Monaco" um 21:15 Uhr bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+. Die Formate wurden von Geiss TV produziert.

Weitere Informationen und Bildmaterial gibt es im Media Hub:

Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie - RTLZWEI Unternehmen

Davina & Shania - We Love Monaco - RTLZWEI Unternehmen

Über "Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie":

Schrill, glamourös und seit nun schon seit 2011 bei RTLZWEI: Die Kult-Millionäre Carmen und Robert Geiss gewähren Einblicke in ihr Leben zwischen luxuriösem Alltag und exklusiven Events. Die superreiche Glamour-Familie hat alles, wovon andere nur träumen: ein Penthouse in Monaco, eine Traumvilla in St. Tropez, einen Fuhrpark der Extraklasse. Die Geissens sind an jedem Hotspot der Welt zuhause. Und sie scheuen sich nicht, den Zuschauern einen Einblick in ihr Jetset-Leben zu gewähren.

Über "Davina & Shania - We Love Monaco":

In "Davina & Shania - We love Monaco" zeigen die Töchter Davina und Shania der Kult-Millionäre Carmen und Robert Geiss ihr glamouröses Leben zwischen Jetset, Shopping und den ersten Schritten in die Unabhängigkeit.

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