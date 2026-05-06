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Powernap am Arbeitsplatz - aber wie? Ob Homeoffice oder Pflegeheim: Nickerchen wollen vorbereitet sein

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Berlin (ots)

"Powernaps, da wird man noch immer etwas schief angeguckt". Zu Unrecht, meint Dawid Özkök. "Viele fragen sich, wie sieht das denn aus, dafür hab` ich nicht die Zeit". Müde und infolge unkonzentriert zu sein, sei aber auch nicht effektiv, meint der Berliner Fachhändler. Dabei lasse sich "aus jedem Bürostuhl im Handumdrehen eine Ruhezone machen".

Powernaps, kurze Nickerchen am Tag, ob im Homeoffice oder am Arbeitsplatz, können Konzentration und Leistungsfähigkeit spürbar verbessern. Nicht nur im Büro: "Auch in Pflegeheimen, Krankenhäusern und Kliniken sollten die MitarbeiterInnen Powernaps einlegen können, ohne strenge Blicke zu ernten", meint Dawid Özkök. Doch nicht jeder Arbeitsplatz bietet eine Liege oder einen Ruheraum. Özkök zeigt, wie sich auch mit einfachen Mitteln aus jeder Sitzgelegenheit ein geeigneter Ort für einen erholsamen Kurzschlaf machen lässt. Unter https://www.belama.de/ finden Hilfesuchende auch seine persönliche Fachberatung.

Entscheidend für einen effektiven Powernap sei die Haltung des Körpers. Im Sitzen würden Nacken, Schultern oder Lendenwirbelsäule nicht ausreichend gestützt. Nackenstützkissen stabilisieren den Kopf und verhindern ein Abkippen. Kompakte Lendenkissen vermeiden Verspannungen. "Eine Investition, die sich auch im Zug, im Flieger oder auf dem Beifahrersitz auszahlt", so der Inhaber von BeLaMa, einem familiengeführten Berliner Fachgeschäft für Betten und Matratzen.

Dünne Decken vermitteln ein Gefühl von Geborgenheit und erleichtern das schnelle Einschlafen. "Die Hilfsmittel müssen flexibel und schnell einsetzbar sein, überall, wo sich eben der Arbeitsplatz gerade befindet", rät Özkök. Ein Powernap ersetze natürlich keinen Nachtschlaf - helfe aber, das Leistungstief am Nachmittag zu verringern. "Ob Powernaps akzeptiert werden, ist natürlich auch eine Frage der Unternehmenskultur". Und da, schließt Özkök aus Hunderten Gesprächen mit KundInnen, "fehle es noch an Einsicht".

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