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Die Spielfilm-Highlights bei RTLZWEI: Von paranormalen Bedrohungen bis zu rätselhaften Geheimnissen

München (ots)

Donnerstag, 21. Mai 2026: "Ghostbusters - Die Geisterjäger" (20:15 Uhr)

Freitag, 22. Mai 2026: "Men in Black 3" (20:15 Uhr)

Samstag, 23. Mai 2026: "Chappie" (20:15 Uhr)

Sonntag, 24. Mai 2026: "Der Da Vinci Code - Sakrileg" (20:15 Uhr)

RTLZWEI zeigt von Donnerstag bis Sonntag Kultklassiker, Sci-Fi-Abenteuer und spannende Thriller. Mit dabei: "Ghostbusters", "Men in Black 3", "Chappie" und "Der Da Vinci Code - Sakrileg" mit Stars wie Bill Murray, Will Smith, Bruce Willis und Tom Hanks.

Donnerstag, 21. Mai 2026

Mit "Ghostbusters - Die Geisterjäger" (20:15 Uhr) zeigt RTLZWEI den Kultklassiker rund um drei Wissenschaftler, die in New York als Geisterjäger gegen paranormale Bedrohungen kämpfen. Bill Murray, Dan Aykroyd und Harold Ramis machten die Grusel-Komödie von Regisseur Ivan Reitman weltberühmt.

Direkt danach folgt mit "Ghostbusters 2" (22:25 Uhr) die erfolgreiche Fortsetzung. Diesmal bekommen es die Geisterjäger mit dem bösen Fürsten Vigo zu tun. Die komplette Originalbesetzung sorgt erneut für jede Menge Humor und Geisterchaos.

Freitag, 22. Mai 2026

In "Men in Black 3" (20:15 Uhr) reist Agent Jay zurück ins Jahr 1969, um die Zukunft der Menschheit und seinen Partner Kay zu retten. Will Smith und Tommy Lee Jones kehren im dritten Teil der erfolgreichen Sci-Fi-Reihe zurück. Auch dieses Mal sind wieder zahlreiche Promis in der MIB-Zentrale als Aliens zu sehen, so auch Justin Bieber, Lady Gaga und Bill Gates.

Samstag, 23. Mai 2026

Der Samstagabend startet mit "Chappie" (20:15 Uhr), dem Science-Fiction-Abenteuer von Regisseur Neill Blomkamp ("District 9"). Ein intelligenter Polizeiroboter entwickelt plötzlich ein eigenes Bewusstsein und gerät zwischen Kriminelle und skrupellose Konzerne. Neben Dev Patel sind Hugh Jackman und Sigourney Weaver zu sehen.

Mit "Surrogates - Mein zweites Ich" (22:35 Uhr) folgt ein düsterer Sci-Fi-Thriller mit Bruce Willis. In einer Zukunft, in der Menschen nur noch durch Roboter-Doppelgänger leben, bringt ein mysteriöser Mord das perfekte System ins Wanken.

Später zeigt RTLZWEI mit "Tränen der Sonne" (00:15 Uhr) das Kriegsdrama von Antoine Fuqua. Bruce Willis spielt den Anführer einer Navy-Seal-Einheit, die Flüchtlinge aus einem Bürgerkriegsgebiet retten soll. Die Filmmusik stammt von Hans Zimmer.

Sonntag, 24. Mai 2026

Zum Abschluss des Wochenendes läuft "Der Da Vinci Code - Sakrileg" (20:15 Uhr). Tom Hanks gerät als Symbolforscher Robert Langdon nach einem Mord im Louvre in eine gefährliche Jagd voller Rätsel und Verschwörungen. Regisseur Ron Howard verfilmte den Bestseller von Dan Brown mit einer hochkarätigen Besetzung um Audrey Tautou, Jean Reno und Ian McKellen.

Die RTLZWEI Spielfilm-Highlights - Donnerstag, 21. Mai 2026, bis Sonntag, 24. Mai 2026, bei RTLZWEI.

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