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"Die Geissens" und "Davina & Shania": Königlicher Genuss und schweißtreibende Challenges

München (ots)

"Die Geissens": Vom royalen Schlossbesuch zur actionreichen Bobbahn

"Davina & Shania": Training für die perfekte Bikinifigur

Neue Folgen am 18. Mai 2026 von "Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie" um 20:15 Uhr und "Davina & Shania - We Love Monaco" um 21:15 Uhr bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+.

Die Geissens genießen in Weimar königlichen Luxus, testen ihr Können beim Golfen und wagen sich mit Rennrodel-Weltmeister Max Langenhan in den Viererbob. Währenddessen arbeiten Davina und Shania in Monaco mit Personal Trainer Marcellino am perfekten Sommer-Body. Am 18. Mai 2026 gibt es um 20:15 Uhr eine neue Folge "Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie", gleich danach um 21:15 Uhr dann eine neue Folge "Davina & Shania - We Love Monaco".

"Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie":

Für die Geissens beginnt der Tag stilecht: Mit der Kutsche geht es zum Schloss Belvedere in Weimar, wo ein königliches Mittagessen und ein exklusives Streichquartett auf die Familie warten. Anschließend tauschen Robert, Davina und Shania feines Porzellan gegen Golfschläger. Vor allem Robert sorgt mit seinen weniger treffsicheren Schlägen für beste Unterhaltung bei seinen Töchtern - der Spaß kommt dabei garantiert nicht zu kurz. Zum Ausklang des Tages steht eine Weinprobe auf dem Programm. Während Carmen aufgrund ihrer Detox-Phase auf Alkohol verzichtet, genießen Davina und Shania das Weintasting umso mehr.

Am nächsten Tag wartet bereits das nächste Abenteuer: Mit dem Helikopter reisen die Geissens nach Oberhof, wo sie den sechsmaligen Rennrodel-Weltmeister und Olympia-Goldmedaillengewinner Max Langenhan treffen. Der Wintersportstar gibt der Familie eine Einführung ins Viererbobfahren. Nach ersten Tipps wagen sich die Geissens selbst in den Bob - und rasen auf der Teststrecke schneller den Hügel hinunter als erwartet. Doch damit nicht genug: Beim anschließenden Wok-Wettrennen treten Robert, Davina und Shania noch einmal gegeneinander an. Welches Team am Ende die Nase vorn hat, bleibt spannend.

"Davina & Shania - We Love Monaco":

Bei Davina und Shania dreht sich alles um den perfekten Sommer-Body. Dafür organisiert Papa Robert kurzerhand Personal Trainer Marcellino, der die beiden mit Dehnübungen, Ausdauertraining, Muskelaufbau und Boxeinheiten ordentlich ins Schwitzen bringt. Doch die Motivation der Schwestern hält sich zunächst in Grenzen - an kreativen Ausreden mangelt es den beiden jedenfalls nicht. Neben dem Sport vermittelt Marcellino auch, wie wichtig eine ausgewogene Ernährung ist. Gemeinsam wird gekocht und ein gesundes Menü zubereitet.

Natürlich darf auch der Spaß nicht fehlen: Gemeinsam mit Freund Ozan geht es in die Arcade-Halle in Monaco, wo beim Kart-Wettrennen der Ehrgeiz geweckt wird. Alle geben Vollgas, um sich den ersten Platz zu sichern.

Neue Folgen am 18. Mai 2026 von "Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie" um 20:15 Uhr und "Davina & Shania - We Love Monaco" um 21:15 Uhr bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+. Die Formate wurden von Geiss TV produziert.

Weitere Informationen und Bildmaterial gibt es im Media Hub:

Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie - RTLZWEI Unternehmen

Davina & Shania - We Love Monaco - RTLZWEI Unternehmen

Über "Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie":

Schrill, glamourös und seit nun schon seit 2011 bei RTLZWEI: Die Kult-Millionäre Carmen und Robert Geiss gewähren Einblicke in ihr Leben zwischen luxuriösem Alltag und exklusiven Events. Die superreiche Glamour-Familie hat alles, wovon andere nur träumen: ein Penthouse in Monaco, eine Traumvilla in St. Tropez, einen Fuhrpark der Extraklasse. Die Geissens sind an jedem Hotspot der Welt zuhause. Und sie scheuen sich nicht, den Zuschauern einen Einblick in ihr Jetset-Leben zu gewähren.

Über "Davina & Shania - We Love Monaco":

In "Davina & Shania - We love Monaco" zeigen die Töchter Davina und Shania der Kult-Millionäre Carmen und Robert Geiss ihr glamouröses Leben zwischen Jetset, Shopping und den ersten Schritten in die Unabhängigkeit.

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